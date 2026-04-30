Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Audiencias

Pasapalabra arrasa en abril y consigue cada tarde el ‘minuto de oro’ de la televisión

Antena 3 refuerza en abril su incontestable liderazgo en entretenimiento, con el concurso en el top-5 entre los programas que son imbatibles.

Pasapalabra arrasa en abril y consigue cada tarde el ‘minuto de oro’ de la televisión

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Antena 3 acapara los programas más vistos de la televisión en abril y, en ese top-5, se encuentra muy destacado Pasapalabra. El concurso presentado por Roberto Leal (18,7% y 1,6 M) les sigue a El Hormiguero y Tu cara me suena en lo más alto del ranking de entretenimiento.

Pasapalabra es, de nuevo, líder absoluto y a +9,2 puntos sobre su principal competidor y +7,3 sobre la cadena pública. Además, consigue cada tarde el ‘minuto de oro’, con 3,1 millones de espectadores únicos.

Antena 3, cadena líder: crece y amplía distancias con sus competidores

Antena 3 encadena en abril otro mes imbatible en audiencias y revalida su liderazgo absoluto en televisión, sumando ya 21 meses consecutivos como la cadena más vista. Con un 12,6% de cuota de pantalla, consolida su audiencia, frente al descenso de sus adversarios, y amplía la ventaja sobre sus competidores: supera por +1 punto a la siguiente cadena, la mayor distancia desde septiembre, y por +3,5 puntos a su inmediato competidor, la diferencia más alta en un mes de abril de los últimos 30 años, desde 1996. Una vez más, la solidez de su programación sigue triunfando de la mañana a la noche, liderando con los informativos, programas y la serie diaria más vistos de la televisión.

En abril, refuerza su incontestable liderazgo en entretenimiento, copando los 5 programas más vistos de toda la TV: El Hormiguero, Tu cara me suena, Pasapalabra, La ruleta de la suerte y Una fiesta de muerte, todos líderes imbatibles. Así, Antena 3 tiene el entretenimiento líder a diario, con Cocina abierta de Karlos Arguiñano, La ruleta de la suerte, Pasapalabra y El Hormiguero, y también triunfa con sus apuestas estelares este mes: al liderazgo de Tu cara me suena en la noche de los viernes, que arranca como el mejor estreno de toda la temporada en televisión, se suma el de Mask Singer: adivina quién canta en la noche de los miércoles, mientras que Una fiesta de muerte coge el relevo de Atrapa un millón en la noche del sábado.

En informativos, Antena 3 Noticias suma 76 meses de liderazgo absoluto, de nuevo a grandes distancias de sus competidores. La oferta informativa de Antena 3 logra su mejor abril en cuatro años (desde 2022) y continúa con los informativos más vistos de la televisión, destacando en la Sobremesa de lunes a viernes, con su mejor mes de abril en 20 años (desde 2006). También Espejo Público sobresale este mes al convertirse en la oferta privada líder de su franja.

3-messi

¿Qué opinarán en Argentina? El lapsus de Nuria March con Leo Messi en Pasapalabra

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Noticias

Publicidad

Programas

Rubiño sobre el reto de la vivienda de Almeida

Eduardo Rubiño responde al reto que Almeida propone a Más Madrid: "¿Se lo va a aplicar al PP?"

Luis Balcarce sobre Koldo y Aldama

Luis Balcarce, sobre la declaración de Koldo y Aldama: "Ha sido el mayor testimonio sobre corrupción de la democracia española"

Portavoz del CSIF, Javier Cruz.

Las administraciones desbordadas por la regularización: "Es imposible controlar un proceso de esta magnitud"

2_GranPremio
Mejores Momentos | 30 de abril

El gran premio hace que Luis consiga otro panel de más de 1.000€

Tu cara me suena, imparable en la noche de los viernes: líder incontestable en abril
Audiencias

Tu cara me suena, imparable en la noche de los viernes: líder incontestable en abril

Karlos Arguiñano
Audiencias abril

Cocina abierta de Karlos Arguiñano lidera por 49 mes consecutivo

El programa de Karlos Arguiñano continúa su carrera de éxito acumulando 49 meses consecutivos de liderazgo en las mañanas de Antena 3.

1_Luis
Mejores Momentos | 30 de abril

Luis consigue un panel de 1.100€ gracias a la 'doble letra' y al ‘supercomodín’

El concursante del atril rojo ha aprovechado los gajos que acumulaba en su atril.

Arturo Valls se salta la primera norma del presentador antes del desenmascaramiento de Labios

Mask Singer, líder de la noche de los miércoles con un 12,8% de cuota de pantalla

Alquilar en Madrid y Barcelona

Alquilar en Madrid y Barcelona: una misión casi imposible con menos de 1.000 euros

Laura Moure y Jorge Fernández se someten al juego de los 20: años, minutos, euros...

La ruleta de la suerte alcanza 6 años consecutivos de liderazgo

Publicidad