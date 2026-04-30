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Mask Singer, líder de la noche de los miércoles con un 12,8% de cuota de pantalla

El programa presentado por Arturo Valls consigue 2,2 millones de espectadores únicos cada semana.

Arturo Valls se salta la primera norma del presentador antes del desenmascaramiento de Labios

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Carmen Pardo
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La quinta temporada de Mask Singer ha aterrizado en el mes de abril como líder de la noche de los viernes. El programa presentado por Arturo Valls tiene 2,2 millones de espectadores únicos cada semana y alcanza un 12,8% de cuota de pantalla.

El prime time sigue acumulando éxitos mes a mes, el estreno de Una fiesta de muerte completó el top 5 de entretenimiento dominado por Antena 3. El programa de misterio fue seguido por 1,3 millones de espectadores y alcanzó un 12,8% de cuota de pantalla. La muerte de Bertín Osborne y el descubrimiento de su asesino consiguió 3,3 millones de espectadores únicos.

Antena 3 encadena en abril otro mes imbatible en audiencias y revalida su liderazgo absoluto en televisión, sumando ya 21 meses consecutivos como la cadena más vista. Con un 12,6% de cuota de pantalla, consolida su audiencia, frente al descenso de sus adversarios, y amplía la ventaja sobre sus competidores: supera por +1 punto a la siguiente cadena, la mayor distancia desde septiembre, y por +3,5 puntos a su inmediato competidor, la diferencia más alta en un mes de abril de los últimos 30 años, desde 1996. Una vez más, la solidez de su programación sigue triunfando de la mañana a la noche, liderando con los informativos, programas y la serie diaria más vistos de la televisión.

En abril, refuerza su incontestable liderazgo en entretenimiento, copando los 5 programas más vistos de toda la TV: El Hormiguero, Tu cara me suena, Pasapalabra, La ruleta de la suerte y Una fiesta de muerte, todos líderes imbatibles. Así, Antena 3 tiene el entretenimiento líder a diario, con Cocina abierta de Karlos Arguiñano, La ruleta de la suerte, Pasapalabra y El Hormiguero y también triunfa con sus apuestas estelares este mes: al liderazgo de Tu cara me suena en la noche de los viernes, que arranca como el mejor estreno de toda la temporada en televisión, se suma el de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ en la noche de los miércoles, mientras que Una fiesta de muerte coge el relevo de Atrapa un millón en la noche del sábado.

En informativos, Antena 3 Noticias suma 76 meses de liderazgo absoluto, de nuevo a grandes distancias de sus competidores. La oferta informativa de Antena 3 logra su mejor abril en cuatro años (desde 2022) y continúa con los informativos más vistos de la televisión, destacando en la Sobremesa de lunes a viernes, con su mejor mes de abril en 20 años (desde 2006). También ‘Espejo Público’ sobresale este mes al convertirse en la oferta privada líder de su franja.

Perdiendo el juicio termina como uno de los éxitos del curso con una media del 10% de cuota y ¿A qué estás esperando? (9,7%) recoge el testigo en la noche del jueves.

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