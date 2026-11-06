Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 6 de noviembre

Fran resuelve un panel de 900 euros en dos tiradas: “Qué bien hecha, qué rápida y cuánta pasta”

¿Es posible resolver un panel en tan solo dos tiradas y además con 900€ en el marcador? Fran lo ha demostrado con una solvencia incontestable.

Fran resuelve un panel de 900 euros en dos tiradas

Fran resuelve un panel de 900 euros en dos tiradas: “Qué bien hecha, qué rápida y cuánta pasta”

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Lo más común en La ruleta de la suerte es que, para llevarse un marcador digno de ola, sea necesario realizar múltiples lanzamientos y caer en las mejores casillas posibles. Sin embargo, Fran ha decidido poner a prueba esta norma no escrita, resolviendo un panel completo en tan solo dos tiradas.

Con la pantalla de Brian completamente vacía, el concursante ha sumado 150€ con la R tres veces repetidas y ha comprado dos vocales en el acto. Aunque su verdadera tirada rompedora ha sido la segunda, cuando caía en la casilla de 200€ y lo multiplicaba por 4 gracias a la S.

Solo ha tenido que comprar dos vocales más para resolver el panel y llevarse 900€ en menos de dos minutos. Un éxito que no ha pasado desapercibido para Jorge Fernández: “Qué bien hecha, qué rápida y cuánta pasta”.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

La Voz 2026, en directo: arrancan las últimas Batallas de la edición

La Voz 2026, en directo: arrancan las últimas Batallas de la edición

Joan Guirado cuestiona la gestión de Óscar Puente: "¿Dónde ha ido el dinero?"

Joan Guirado cuestiona la gestión de Óscar Puente: "¿Dónde ha ido el dinero?"

Jorge Fernández alucina con Ramón en un panel de 1.100 euros

“No apuntabas y caías ahí”: Jorge Fernández alucina con Ramón en un panel de 1.100 euros

Fran resuelve un panel de 900 euros en dos tiradas
Mejores momentos | 6 de noviembre

Fran resuelve un panel de 900 euros en dos tiradas: “Qué bien hecha, qué rápida y cuánta pasta”

Marta, completamente bloqueada, frente a un panel de 800 euros
Mejores momentos | 6 de noviembre

Marta, completamente bloqueada, frente a un panel de 800 euros: “¡No veo nada!”

RIFIRRAFE SUSANNA AFRA
SENTENCIAS

Susanna Griso estalla contra Afra Blanco por la politización del Constitucional: "No nos chupamos el dedo"

Afra Blanco y Susanna Griso han protagonizado un rifirrafe sobre la politización del Tribunal Constitucional, con una contundente reacción de la presentadora.

ABALOS
VÍCTOR ÁBALOS SE PRONUNCIA

Víctor Ábalos, tras el informe de la UCO: "No sé de la vida de mi padre, voy a saber de su expareja"

Víctor Ábalos rompe su silencio tras la detención de Andrea, la pareja de su padre, José Luis Ábalos. El hijo del exministro cuestiona el momento en el que se ha producido la actuación judicial, defiende que hay que investigar los hechos y asegura que su padre está preocupado por su expareja.

Peret

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a la hija y al nieto de Peret

Sanchez y Corvillo

¿Quién es Cristian Corvillo? Analizamos al exchófer de Sánchez detenido por la UCO

¿Cómo pelar y cortar la yuca fácilmente?: el sorprendente truco de Joseba Arguiñano

¿Cómo pelar y cortar la yuca fácilmente?: el sorprendente truco de Joseba Arguiñano

Publicidad