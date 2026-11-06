Fran resuelve un panel de 900 euros en dos tiradas: “Qué bien hecha, qué rápida y cuánta pasta”

Lo más común en La ruleta de la suerte es que, para llevarse un marcador digno de ola, sea necesario realizar múltiples lanzamientos y caer en las mejores casillas posibles. Sin embargo, Fran ha decidido poner a prueba esta norma no escrita, resolviendo un panel completo en tan solo dos tiradas.

Con la pantalla de Brian completamente vacía, el concursante ha sumado 150€ con la R tres veces repetidas y ha comprado dos vocales en el acto. Aunque su verdadera tirada rompedora ha sido la segunda, cuando caía en la casilla de 200€ y lo multiplicaba por 4 gracias a la S.

Solo ha tenido que comprar dos vocales más para resolver el panel y llevarse 900€ en menos de dos minutos. Un éxito que no ha pasado desapercibido para Jorge Fernández: “Qué bien hecha, qué rápida y cuánta pasta”.