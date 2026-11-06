¿Cómo pelar y cortar la yuca fácilmente?: el sorprendente truco de Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano ha recibido a Eva Pilar, madre de familia numerosa, para preparar unos deliciosos fingers de verdura y pollo con tubcercuchips. Pero, ¿qué son estos tubercuchips exactamente? Muy sencillo: chips de patata, boniato y yuca.

De este modo, el chef se ha puesto manos a la obra para pelar los tubérculos en cuestión. En el momento en el que ha tomado la yuca, Joseba no ha dudado en compartir con su invitada un sencillo truco para cortarla y poner a punto los chips sin mayor complicación.

La clave está en hacer un corte en la yuca para, acto seguido, quitar la piel directamente con las manos. Si el corte está bien hecho, tal y como se puede ver en el vídeo de arriba, sale sola y de una sola tacada. Tan rápido como sencillo.

Asimismo, Joseba ha sacado la mandolina para proceder con los chips. Basta con ajustar las dimensiones deseadas y, en cuestión de unos segundos, salen los cortes perfectos para freír. ¡Apunta el truco para conseguir unos resultados impecables!