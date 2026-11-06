Marta, completamente bloqueada, frente a un panel de 800 euros: “¡No veo nada!”

Ramón ha tenido la suerte de caer en la casilla de 200€ y multiplicar por 5 la cifra para colocarse en 1.000€. Con este dinero, sumado a los 300€ que ha ganado en la segunda tirada, ha comprado todas las vocales. Sin embargo, la fortuna se ha marchado en el tercer lanzamiento, momento en el que ha ido a parar a la Quiebra.

Marta, con un panel ya revelador, tomaba el testigo. Tirada tras tirada, la concursante ha ido aumentando su marcador; aunque el verdadero impacto ha llegado cuando caía en los 150€. Con una consonante repetida tres veces y el gajo Doble letra, Marta ha alcanzado nada menos que 800€.

Los nervios la han invadido en el acto y, a falta de tan solo dos consonantes, no conseguía ver la respuesta de la pantalla de Brian. Ahora bien, a pesar de “no ver nada” y estar muy “bloqueada”, la concursante ha conseguido en el último instante encontrar la palabra que le quedaba.

¡Ola de 800€ para Marta! ¿Quieres ver el panel? Puedes hacerlo dando play al vídeo de arriba.