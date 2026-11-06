“¿Qué debo hacer para que te quedes?”: Serhat se lo juega todo para no perder a Zeynep en El secreto

Berrak vuelve a la mansión Tecer y no tarda en marcar territorio. Al encontrarse con Zeynep, le hace una pregunta cargada de segundas intenciones: "¿Te fastidia que haya vuelto a mi casa? ¿O es que te molesta que ya no puedas estar a solas con mi marido?". La mujer quiere dejarle claro quién manda allí y no duda en recordarle su lugar: "Soy la dueña de esta casa y tu esposa".

Pero Serhat tiene otros planes. El empresario no quiere que Zeynep se aleje de su vida y, ante la posibilidad de perderla, le pregunta: "¿Qué debo hacer para que te quedes?". Poco después, llega la propuesta que podría cambiar por la relación entre ambos: "Cásate conmigo".

¿Aceptará la profesora dar ese paso con Serhat? ¿Cómo reaccionará Berrak cuando se entere de sus intenciones? El secreto, este domingo a las 22:00 horas en Antena 3. Y ya en atresplayer.