A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a la hija y al nieto de Peret
Fue el rey de la rumba catalana y hoy recordamos su legado junto a su hija y su nieto. ¿Cómo era Peret más allá de la figura que conocemos?
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Pedro Pubill Calaf, conocido como Peret, nació con el arte corriéndole por las venas. Con apenas 11 años formó su primer dúo con su prima y en poco tiempo se alzó como el rey de la rumba catalana.
Los orígenes humildes de Peret no le impidieron convertirse en una gran estrella. Tanto que hoy todo el país conoce su tema 'Borriquito como tú', solo uno de sus grandes temas.
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Esta tarde, recibimos a la hija y al nieto de Peret, que nos cuentan cómo era el cantante más allá del artista que creemos conocer. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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