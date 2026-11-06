Un superviviente del accidente de Urda estalla por los presuntos amaños en Adif: "Me produce asco, son psicópatas"

Tras el accidente de Urda, el Ministerio de Transportes ha experimentado cambios. Su titular ha dimitido y ha ocupado el puesto el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Además, el estallido social en torno a Transportes por la gestión y el mantenimiento ferroviario ha sido enorme. Ahora, a todo ello se suma una nueva investigación sobre Adif, conocida ayer y vinculada a la trama Koldo, que afecta al anterior ministro, José Luis Ábalos.

En esta investigación se indagan presuntos amaños en los contratos de mantenimiento de la red de Adif. La UCO ha realizado ya cuatro registros en sus instalaciones y, tanto por este reciente accidente como por el de enero en Adamuz, estas informaciones afectan especialmente a las víctimas.

Iñaki Pulpillo viajaba en el vagón dos del Iryo accidentado en Toledo, uno de los más afectados. Ante estas informaciones, confesaba sentir una "gran repulsa".

En este contexto, critica que el Gobierno se iniciara bajo la promesa de "restaurar la corrupción". "Creo que no lo han cumplido", sentenciaba. Algo que le producía, según sus palabras y en recuerdo de las vidas que se han perdido, "asco".

"Sánchez no tiene alma"

En cuanto al ya exministro de Transportes, Óscar Puente, este jueves el presidente del Gobierno vinculaba su decisión de dimitir a la empatía que siente hacia las víctimas. Sin embargo, Pulpillo rechazaba que Puente tuviera ese sentimiento y expresaba su "vergüenza absoluta" al escuchar las palabras de Sánchez.

"Estuvieron en el accidente y no se acercaron a ver a los heridos, no han pedido perdón", justificaba Pulpillo. A esto añadía una contundente crítica: "No pueden tener empatía porque son psicópatas".

Sin embargo, pese al dolor que sostenía el presidente del Gobierno ante la tragedia, no estará en el funeral de Estado de las víctimas de Urda. "No tiene alma", consideraba al respecto el superviviente, asegurando que no esperaba de él otra cosa. "Eso es ir a enfrentarse al descrédito o a que la gente no le aplauda y eso no le interesa", añadía.

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