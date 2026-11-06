Minuto a minuto
La Voz 2026, en directo: arrancan las últimas Batallas de la edición
La tensión es máxima ante unas últimas Batallas que prometen una noche emocionante de principio a fin en la que los robos parece que serán los protagonistas.
Publicidad
Las Batallas de La Voz 2026 llegan a su fin esta noche. Lola Índigo, Mika, Melendi y Pablo López están obligados a tomar sus últimas decisiones en una gala que promete tensión y emociones fuertes.
Además, Vanesa Martín se mantiene como la quinta coach con la posibilidad de rescatar a un talent de cada equipo. La artista tiene en su mano la capacidad de 'repescar' a la voz que más le haya llamado la atención para otorgarle una oportunidad más.
Sin embargo, esta no es el único factor que puede incendiar el plató. Todos los coaches cuentan todavía con el robo en su poder, por lo que puede haber mucho intercambio de fichas. ¡Sigue el minuto a minuto para no perderte nada de la gala!
Las primeras Batallas nos dejaron momentos inolvidables
¡Menuda noche vivimos en La Voz! Los primeros duelos de la edición estuvieron marcados por actuaciones espectaculares, decisiones muy complicadas y alguna que otra sorpresa. Los talents demostraron todo su potencial sobre el escenario y los coaches tuvieron que despedirse de algunas de sus voces favoritas. ¡Y todavía queda mucho talento por descubrir!
¡Esta noche, las últimas Batallas de La Voz!
¡La emoción está por las nubes! La Voz 2026 afronta esta noche en Antena 3 su segunda y última entrega de Batallas. Después de una primera gala llena de actuaciones inolvidables, los coaches tendrán que tomar sus últimas decisiones para completar sus equipos. ¡La competición está más emocionante que nunca!
Publicidad