La Voz 2026, en directo: arrancan las últimas Batallas de la edición

Las Batallas de La Voz 2026 llegan a su fin esta noche. Lola Índigo, Mika, Melendi y Pablo López están obligados a tomar sus últimas decisiones en una gala que promete tensión y emociones fuertes.

Además, Vanesa Martín se mantiene como la quinta coach con la posibilidad de rescatar a un talent de cada equipo. La artista tiene en su mano la capacidad de 'repescar' a la voz que más le haya llamado la atención para otorgarle una oportunidad más.

Sin embargo, esta no es el único factor que puede incendiar el plató. Todos los coaches cuentan todavía con el robo en su poder, por lo que puede haber mucho intercambio de fichas. ¡Sigue el minuto a minuto para no perderte nada de la gala!