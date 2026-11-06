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¿EL FIN DE SÁNCHEZ?

Ester Muñoz (PP), sobre el caso Koldo: "Pedro Sánchez es el responsable de todo lo que estamos conociendo"

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha analizado las últimas novedades que rodean a Pedro Sánchez y ha sido preguntada si ella cree que es el fin del presidente.

ESTER ESPEJO

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Manuel Pinardo
Publicado:

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, se ha pronunciado sobre Pedro Sánchez y las últimas novedades del caso Koldo que rodean al PSOE.

"Todo lo que sabemos de los registros de ayer y de la Fiscalía de Anticorrupción Europea era que tenían fondos para el mantenimiento de esas vías y se han malversado. Ha habido dos accidentes mortales en menos de nueve meses, estamos todavía en shock y es evidente que esto cae como una losa", explica Ester.

Cuenta que los españoles esperan un ministerio que gestione los fondos públicos pero que, en este caso, se han dedicado a amañar los contratos a su gusto: "Durante los años en los que ha gestionado Ábalos, han salido contrataciones amañadas, después, estuvo una ministra que fue cesada por comprar trenes que no cabían en los túneles y por último Puente, todos hemos visto como ha acabado la falta de gestión en el ministerio de Transportes".

Ester Muñoz ha querido zanjar el asunto culpando directamente al presidente del Gobierno: "Pedro Sánchez es el responsable de todo lo que estamos conociendo".

Sobre Ábalos y ls detenciones

"El hijo de Ábalos es un hijo defendiendo a su padre, los ataques del PSOE no son nuevos. Siempre hay ataques a los medios de comunicación, después a los jueces y se acaba hablando de golpes judiciales cuando hay condenas. No se sabe si también atacarán a la Fiscalía Anticorrupción Europea", apostilla Ester Muñoz sobre las últimas novedades del caso Koldo y Ábalos.

Concluye explicando que el PSOE siempre se defiende atacando, porque el PSOE lleva mucho tiempo diciendo que iba a querellarse contra Leire Díez y todavía no han llegado esas querellas.

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