Fingers de verdura y pollo con tubercuchips: la mejor receta para los padres de familias numerosas

Receta

Eva Pilar da Costa, madre de familia numerosa, se ha juntado con otro padre en sus mismas condiciones: Joseba Arguiñano. Juntos, han comentado lo complicado que puede llegar a ser dar verdura a los más pequeños y, por eso, han preparado una deliciosa receta de fingers de verdura y pollo con tubercuchips. ¡Toma nota!

Ingredientes (2 p.)

Para los fingers

150 g de pechuga de pollo

60 g de brócoli

1 zanahoria

50 g de queso crema

50 g de copos de maíz

aceite de oliva suave

sal

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

1 cucharadita de orégano seco

1 cucharadita de pimienta negra

mahonesa, salsa teriyaki y kétchup para acompañar

perejil

Para los tubercuchips

1 boniato pequeño

½ yuca

1 patata

aceite de oliva suave

sal

perejil

Elaboración

Trocea la pechuga de pollo y ponla en la picadora. Pela y trocea la zanahoria y agrégala. Incorpora el brócoli picado y el queso crema. Añade el ajo en polvo, la cebolla en polvo, el orégano, la pimienta negra y una pizca de sal. Tritura hasta obtener una pasta homogénea.

Rompe los copos de maíz con las manos hasta que queden bien finos.

Úntate la mano con una cucharadita de aceite, coge pequeñas porciones de la masa y dales forma de fingers (dedos). Pasa las piezas por los copos de maíz triturados hasta que queden bien cubiertos. Resérvalos.

Para los tubercuchips, pela la yuca; lava bien la patata y el boniato y déjalos sin pelar. Corta rodajas muy muy finas de los 3 tubérculos con ayuda de la mandolina.

Calienta un dedo de aceite en una sartén. Fríe los chips (por separado) a fuego vivo hasta que queden crujientes y dorados. Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina. Condiméntalos con sal y perejil picado.

Fríe los fingers en la misma sartén hasta que estén dorados y crujientes. Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina.

Reparte en platos llanos los fingers y los tubercuchips. Acompaña con mahonesa, salsa teriyaki y kétchup. Decora con perejil.

Consejo

Puedes añadir a los fingers las especias que te gusten: cúrcuma, pimentón, comino, tomillo, romero, chile…