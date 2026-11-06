Receta familiar
Fingers de verdura y pollo con tubercuchips: la mejor receta para los padres de familias numerosas
Joseba Arguiñano ha dado la bienvenida a Eva Pilar da Costa, madre de familia numerosa, para preparar una sencilla receta de fingers de verdura y pollo con tubercuchips. ¡Perfecta cuando hay niños en casa!
Publicidad
Receta
Eva Pilar da Costa, madre de familia numerosa, se ha juntado con otro padre en sus mismas condiciones: Joseba Arguiñano. Juntos, han comentado lo complicado que puede llegar a ser dar verdura a los más pequeños y, por eso, han preparado una deliciosa receta de fingers de verdura y pollo con tubercuchips. ¡Toma nota!
Ingredientes (2 p.)
Para los fingers
- 150 g de pechuga de pollo
- 60 g de brócoli
- 1 zanahoria
- 50 g de queso crema
- 50 g de copos de maíz
- aceite de oliva suave
- sal
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de cebolla en polvo
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 cucharadita de pimienta negra
- mahonesa, salsa teriyaki y kétchup para acompañar
- perejil
Para los tubercuchips
- 1 boniato pequeño
- ½ yuca
- 1 patata
- aceite de oliva suave
- sal
- perejil
Elaboración
Trocea la pechuga de pollo y ponla en la picadora. Pela y trocea la zanahoria y agrégala. Incorpora el brócoli picado y el queso crema. Añade el ajo en polvo, la cebolla en polvo, el orégano, la pimienta negra y una pizca de sal. Tritura hasta obtener una pasta homogénea.
Rompe los copos de maíz con las manos hasta que queden bien finos.
Úntate la mano con una cucharadita de aceite, coge pequeñas porciones de la masa y dales forma de fingers (dedos). Pasa las piezas por los copos de maíz triturados hasta que queden bien cubiertos. Resérvalos.
Para los tubercuchips, pela la yuca; lava bien la patata y el boniato y déjalos sin pelar. Corta rodajas muy muy finas de los 3 tubérculos con ayuda de la mandolina.
Calienta un dedo de aceite en una sartén. Fríe los chips (por separado) a fuego vivo hasta que queden crujientes y dorados. Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina. Condiméntalos con sal y perejil picado.
Fríe los fingers en la misma sartén hasta que estén dorados y crujientes. Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina.
Reparte en platos llanos los fingers y los tubercuchips. Acompaña con mahonesa, salsa teriyaki y kétchup. Decora con perejil.
Consejo
Puedes añadir a los fingers las especias que te gusten: cúrcuma, pimentón, comino, tomillo, romero, chile…
Publicidad