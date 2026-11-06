Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Receta familiar

Fingers de verdura y pollo con tubercuchips: la mejor receta para los padres de familias numerosas

Joseba Arguiñano ha dado la bienvenida a Eva Pilar da Costa, madre de familia numerosa, para preparar una sencilla receta de fingers de verdura y pollo con tubercuchips. ¡Perfecta cuando hay niños en casa!

Fingers de verdura y pollo con tubercuchips

Fingers de verdura y pollo con tubercuchips: la mejor receta para los padres de familias numerosas

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Receta

Eva Pilar da Costa, madre de familia numerosa, se ha juntado con otro padre en sus mismas condiciones: Joseba Arguiñano. Juntos, han comentado lo complicado que puede llegar a ser dar verdura a los más pequeños y, por eso, han preparado una deliciosa receta de fingers de verdura y pollo con tubercuchips. ¡Toma nota!

Ingredientes (2 p.)

Para los fingers

  • 150 g de pechuga de pollo
  • 60 g de brócoli
  • 1 zanahoria
  • 50 g de queso crema
  • 50 g de copos de maíz
  • aceite de oliva suave
  • sal
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de cebolla en polvo
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • mahonesa, salsa teriyaki y kétchup para acompañar
  • perejil

Para los tubercuchips

  • 1 boniato pequeño
  • ½ yuca
  • 1 patata
  • aceite de oliva suave
  • sal
  • perejil

Elaboración

Trocea la pechuga de pollo y ponla en la picadora. Pela y trocea la zanahoria y agrégala. Incorpora el brócoli picado y el queso crema. Añade el ajo en polvo, la cebolla en polvo, el orégano, la pimienta negra y una pizca de sal. Tritura hasta obtener una pasta homogénea.

Rompe los copos de maíz con las manos hasta que queden bien finos.

Úntate la mano con una cucharadita de aceite, coge pequeñas porciones de la masa y dales forma de fingers (dedos). Pasa las piezas por los copos de maíz triturados hasta que queden bien cubiertos. Resérvalos.

Para los tubercuchips, pela la yuca; lava bien la patata y el boniato y déjalos sin pelar. Corta rodajas muy muy finas de los 3 tubérculos con ayuda de la mandolina.

Calienta un dedo de aceite en una sartén. Fríe los chips (por separado) a fuego vivo hasta que queden crujientes y dorados. Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina. Condiméntalos con sal y perejil picado.

Fríe los fingers en la misma sartén hasta que estén dorados y crujientes. Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina.

Reparte en platos llanos los fingers y los tubercuchips. Acompaña con mahonesa, salsa teriyaki y kétchup. Decora con perejil.

Consejo

Puedes añadir a los fingers las especias que te gusten: cúrcuma, pimentón, comino, tomillo, romero, chile…

Thais Villa y Joseba Arguiñano

¿Cómo conseguir el corte brunoise en la cebolla? El sencillo truco de Joseba Arguiñano

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

Publicidad

Programas

La Voz 2026, en directo: arrancan las últimas Batallas de la edición

La Voz 2026, en directo: arrancan las últimas Batallas de la edición

Joan Guirado cuestiona la gestión de Óscar Puente: "¿Dónde ha ido el dinero?"

Joan Guirado cuestiona la gestión de Óscar Puente: "¿Dónde ha ido el dinero?"

Jorge Fernández alucina con Ramón en un panel de 1.100 euros

“No apuntabas y caías ahí”: Jorge Fernández alucina con Ramón en un panel de 1.100 euros

Fran resuelve un panel de 900 euros en dos tiradas
Mejores momentos | 6 de noviembre

Fran resuelve un panel de 900 euros en dos tiradas: “Qué bien hecha, qué rápida y cuánta pasta”

Marta, completamente bloqueada, frente a un panel de 800 euros
Mejores momentos | 6 de noviembre

Marta, completamente bloqueada, frente a un panel de 800 euros: “¡No veo nada!”

RIFIRRAFE SUSANNA AFRA
SENTENCIAS

Susanna Griso estalla contra Afra Blanco por la politización del Constitucional: "No nos chupamos el dedo"

Afra Blanco y Susanna Griso han protagonizado un rifirrafe sobre la politización del Tribunal Constitucional, con una contundente reacción de la presentadora.

ABALOS
VÍCTOR ÁBALOS SE PRONUNCIA

Víctor Ábalos, tras el informe de la UCO: "No sé de la vida de mi padre, voy a saber de su expareja"

Víctor Ábalos rompe su silencio tras la detención de Andrea, la pareja de su padre, José Luis Ábalos. El hijo del exministro cuestiona el momento en el que se ha producido la actuación judicial, defiende que hay que investigar los hechos y asegura que su padre está preocupado por su expareja.

Peret

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a la hija y al nieto de Peret

Sanchez y Corvillo

¿Quién es Cristian Corvillo? Analizamos al exchófer de Sánchez detenido por la UCO

¿Cómo pelar y cortar la yuca fácilmente?: el sorprendente truco de Joseba Arguiñano

¿Cómo pelar y cortar la yuca fácilmente?: el sorprendente truco de Joseba Arguiñano

Publicidad