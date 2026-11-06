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Esperanza Aguirre defiende la relación entre Ayuso y Milei: "¿Por qué no vamos a poder tener cordialidad?"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid reprocha el tono del presidente argentino, aunque justifica el trasfondo de su mensaje y valora su gestión económica en Argentina.

Esperanza Aguirre sobre Milei

Esperanza Aguirre defiende la relación entre Ayuso y Milei

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Carina Verdú
Carina Verdú
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Las polémicas declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, tras su paso por Madrid han vuelto a sacudir el tablero político. Preguntada por los duros ataques vertidos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha querido marcar distancias con el estilo del mandatario sudamericano.

En una entrevista con Susanna Griso, la exdirigente popular ha sido rotunda respecto al lenguaje empleado por Milei: "Las formas de Milei a mí no me gustan", ha asegurado, añadiendo que "a mí no me gustan los insultos, estoy en contra de los insultos". Aun así, Aguirre ha querido contextualizar la vehemencia del líder argentino al señalar que sus propios conocidos argentinos le trasladan que "en Argentina, si no tienes esas formas, es bastante difícil que puedas ganar la presidencia".

Pese a sus críticas al envoltorio, la expresidenta ha defendido defender el fondo de las medidas que está aplicando el gobierno argentino. "Milei tiene esas formas tan malas, pero yo le miro el fondo", ha argumentado Aguirre, destacando logros económicos como haber "conseguido acabar con el déficit" o bajar la inflación en un escenario complicado. Sobre los recortes del argentino, ha recordado que el propio Milei justifica la famosa 'motosierra' "para quitar todos los gastos absurdos".

Ayuso y Milei

Susanna Griso le ha preguntado también por las críticas a Isabel Díaz Ayuso por recibir en Madrid a Milei y Aguirre ha cerrado filas en torno a la relación de los populares con el mandatario argentino lanzando una pregunta directa al plató: "¿Por qué no vamos a poder mantener una relación cordial con Milei?".

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