“Esta noche va a ser mucho más complicada”: así arrancan las segundas batallas de La Voz

La competición continúa en La Voz con una segunda noche de Batallas en la que los talents que todavía no se han enfrentado tendrán que demostrar todo su potencial sobre el escenario.

Regresan los duelos entre dos voces de un mismo equipo y los coaches tendrán que elegir a un ganador y un perdedor en cada enfrentamiento. Una decisión cada vez más difícil después de haber visto todo lo que sus artistas son capaces de hacer.

“Esta noche va a ser mucho más complicada”, ha asegurado Vanesa Martín, que también tendrá que enfrentarse a decisiones importantes como quinta coach de La Voz.

La emoción, los nervios y la competición vuelven a apoderarse del escenario. ¿Qué talents conseguirán continuar su aventura en La Voz?

¿Cómo están los equipos antes de las segundas batallas?

Melendi ha apostado por Manuela, Marta Salas y Enrique como ganadores de sus primeras Batallas. Además, ha entregado la tarjeta roja a Manuela, que pasa directamente a los Directos.

Pablo López ha elegido a Jhon, Lucía Bazán, Carla y Pau como ganadores de sus enfrentamientos. El malagueño ha utilizado su tarjeta roja con Jhon, asegurándole una plaza en los Directos.

Lola Índigo ha conseguido continuar con Kika Cardoso, Raúl, Marta Berlín y Estrella Marina. La coach ha apostado por Raúl para entregarle la tarjeta roja y enviarlo directamente a los Directos.

Por su parte, Mika ha elegido a Pitú, Nico y Carlos como ganadores de sus primeras Batallas. El coach internacional ha entregado su tarjeta roja a Carlos, que también tiene asegurada su plaza en los Directos.

Además, Vanesa Martín ha rescatado a Lorena, Izán, Irene y Adriana Moreno, ofreciéndoles una segunda oportunidad para continuar en La Voz.