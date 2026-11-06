Así se comporta Rodolfo Sancho en un rodaje: "No soy especialmente maniático"

Rodolfo Sancho interpreta a Toscano en la segunda temporada de Entre tierras, un capataz que ha llegado a la vida de María para revolucionarlo todo y que promete regalarnos grandes momentos en los próximos capítulos.

Durante el rodaje de la serie, hemos hablado con Rodolfo Sancho para descubrir algunas curiosidades sobre cómo se comporta él durante la grabación de una serie como Entre tierras.

"No soy especialmente maniático", nos ha respondido al actor con respecto a si tiene alguna manía mientras rueda. Lo que suele hacer siempre es beber mucha agua. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre él el actor dándole al play al vídeo de arriba!