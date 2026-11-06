Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Así se comporta Rodolfo Sancho en un rodaje: "No soy especialmente maniático"

Rodolfo Sancho interpreta a Toscano en la segunda temporada de Entre tierras y nos ha desvelado en una entrevista exclusiva algunas curiosidades sobre él.

Así se comporta Rodolfo Sancho en un rodaje: "No soy especialmente maniático"

Así se comporta Rodolfo Sancho en un rodaje: "No soy especialmente maniático"

Publicidad

Patri Bea | Celia Gil | Ximena Rodero
Publicado:

Rodolfo Sancho interpreta a Toscano en la segunda temporada de Entre tierras, un capataz que ha llegado a la vida de María para revolucionarlo todo y que promete regalarnos grandes momentos en los próximos capítulos.

Durante el rodaje de la serie, hemos hablado con Rodolfo Sancho para descubrir algunas curiosidades sobre cómo se comporta él durante la grabación de una serie como Entre tierras.

"No soy especialmente maniático", nos ha respondido al actor con respecto a si tiene alguna manía mientras rueda. Lo que suele hacer siempre es beber mucha agua. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre él el actor dándole al play al vídeo de arriba!

¿Qué es lo primero que hacen al llegar al rodaje? Clara Garrido e Itziar Miranda nos confiesan sus manías como actrices

¿Qué es lo primero que hacen al llegar al rodaje? Clara Garrido e Itziar Miranda nos confiesan sus manías como actrices

Antena 3 » Series » Entre tierras

Publicidad

Series

Fátima Baeza es Sor Amparo

Fátima Baeza es Sor Amparo, una amiga del pasado de Don Agustín en Sueños de libertad

Así se comporta Rodolfo Sancho en un rodaje: "No soy especialmente maniático"

Así se comporta Rodolfo Sancho en un rodaje: "No soy especialmente maniático"

“¿Qué debo hacer para que te quedes?”: Serhat se lo juega todo para no perder a Zeynep en El secreto

“¿Qué debo hacer para que te quedes?”: Serhat se lo juega todo para no perder a Zeynep en El secreto

“¡He descubierto algo!”: Claudia averigua algo importante sobre Varela
Mejores momentos | Capítulo 2

“¡He descubierto algo!”: Claudia averigua algo importante sobre Varela

"No te acerques a ella": Miguel y Bosco protagonizan un tenso enfrentamiento por Manuela
Mejores momentos | Capítulo 2

"No te acerques a ella": Miguel y Bosco protagonizan un tenso enfrentamiento por Manuela

La noticia que cae a María como un jarro de agua fría: Toscano le presenta a su familia
Mejores momentos | Capítulo 2

La noticia que cae a María como un jarro de agua fría: Toscano le presenta a su familia

María ha ido a la verbena con Begoña y justo después de confesar que siente algo especial por Toscano, se ha encontrado en la plaza con el capataz de los Valera, que ha aprovechado para presentarle a su familia. María se ha quedado muy desilusionada.

María se ofrece a curarle la quemadura a Toscano: “Verás como te alivia”
Mejores momentos | Capítulo 2

María se ofrece a curarle la quemadura a Toscano: “Verás como te alivia”

María ayuda a Toscano a tratar su herida con un remedio casero de su madre y durante el rato que han compartido en la cocina, su complicidad se ha podido percibir en cada mirada, hasta que Begoña ha aparecido interrumpiéndoles.

Varela quiere comprar la finca Cervantes, pero María se lo deja claro: “No están en venta”

Varela quiere comprar la finca Cervantes, pero María se lo deja claro: “No están en venta”

María culpa a Manuela del incendio: “Si hubieras estado más atenta, nada de esto habría pasado”

María culpa a Manuela del incendio: “Si hubieras estado más atenta, nada de esto habría pasado”

Don Agustín

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Agustín se reencontrará con una vieja amiga del pasado... ¡sor Amparo!

Publicidad