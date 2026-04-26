Las impactantes imágenes del momento en el que desalojan a Trump y Vance durante el intento de atentado

Casi dos siglos después de que Richard Lawrence disparara dos veces contra Andrew Jackson a la salida de un funeral celebrado en el Capitolio y ambas armas fallaran, la amenaza del atentado sigue proyectándose sobre la política estadounidense.

Anoche, un hombre armado provocó un tiroteo en el vestíbulo situado junto al salón en el que Donald Trump asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el hotel Washington Hilton de Washington. El sospechoso, Cole Tomas Allen, de 31 años y natural de Torrance, California, fue reducido y detenido por el Servicio Secreto. Trump salió ileso, aunque un agente recibió un impacto en el chaleco antibalas y se recupera.

En las imágenes del incidente se aprecia cómo los agentes del Servicio Secreto irrumpen en el escenario en el que se encontraban Trump y el vicepresidente JD Vance y los evacúan con rapidez. Es una escena con una alta tensión, ambos miran con incredulidad sin saber muy bien qué está pasando.

No se trata del único episodio grave de violencia que ha rodeado a Trump en los últimos dos años. El 13 de julio de 2024 resultó herido en la oreja derecha durante un mitin en Butler, Pensilvania, en un ataque en el que murió un asistente y otros dos resultaron heridos. El autor, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue abatido por el Servicio Secreto.

Dos meses después, el 15 de septiembre de 2024, sobrevivió a otro intento en su club de golf de West Palm Beach, Florida. Ryan Wesley Routh, de 59 años, fue acusado, condenado y sentenciado posteriormente por intento de asesinato.

Además, el 12 de octubre de 2024, Vem Miller, de 49 años, fue detenido en un control de seguridad antes de un mitin de Trump en Coachella, California, por posesión de armas. Sin embargo, el Servicio Secreto afirmó entonces que Trump no estuvo en peligro, por lo que ese episodio no ha quedado establecido de forma inequívoca como un intento de asesinato.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.