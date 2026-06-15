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Paz EEUU-Irán

¿Se podrá circular libremente por el estrecho de Ormuz? Garat analiza el acuerdo EEUU- Irán: "Habrá terminado la guerra pero no ha llegado la paz"

El almirante retirado analiza el acuerdo de paz entre EEUU e Irán anunciado por Donald Trump, a la espera de ser firmado en Suiza el próximo 19 de junio.

Ex almirante Garat

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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Donald Trump anunciaba poco antes de la medianoche del domingo que Estados Unidos e Irán habían llegado un acuerdo para poner fin al conflicto armado que inició la acción conjunta de los norteamericanos e Israel contra el régimen de los ayatolás el pasado 28 de febrero. Tanto Irán como EEUU se cuelgan la medalla de la victoria y manifiestan que su rival se ha visto obligado a firmar.

El presidente estadounidense animaba a "encender motores" a la flota desplegada en esta campaña bélica y sin embargo en torno a una hora después advertía que el estrecho de Ormuz deberá ser desminado para garantizar una travesía segura a los cientos de buques que esperan la apertura de este paso crucial, principalmente para buena parte del petróleo consumido a lo largo de todo el planeta.

"Para terminar la guerra nos queda la parte difícil"

Juan Rodríguez Garat, almirante retirado de la Armada Española, ha subrayado que el pasillo seguro "existe ya, siempre que Irán no lo amenace". Este acuerdo parece más consistente que los previos 'alto el fuego' acordados en los que seguían produciéndose hostilidades. Aun así el ex alto mando del Ejército Español es consciente que Israel, como ya ha demostrado anteriormente, es una amenaza para esta paz, dado que sigue con sus ataques sobre el Líbano y Gaza.

Otro de los puntos más sensibles que ha destacado Garat, sino el más, es el programa armamentístico nuclear iraní, al que supuestamente renuncian en este acuerdo, cuestión que habrá que confirmar y esencial para la conclusión de esta guerra: "La parte difícil", según el militar retirado.

Las victorias de Irán

La continuidad del régimen teocrático en Irán, que "saldrá fortalecido" según el ex almirante; del programa de misiles balísticos, y del apoyo a los "proxis", los grupos responsables de ataques terroristas contra Israel, hacen a Garat llegar a una conclusión: "Incluso si todo esto sale bien, (...) habrá terminado la guerra pero no ha llegado la paz".

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