Donald Trump contesta al manifiesto escrito por el tirador: "No soy un violador. No violé a nadie. No soy un pedófilo"

"Vivimos en un mundo loco" con esta reflexión empieza a asimilar Donald Trump el tercer intento de atentado que sufre desde que es presidente de los Estados Unidos. Poco después de que un hombre armado haya intentado irrumpir en un punto del control de seguridad, ubicado en el vestíbulo del recinto donde se celebraba la cena.

En una entrevista con el el programa '60 minutos' de la cadena CBS aseguró no estar preocupado. "No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco". Preguntado por la reacción de su esposa Melania Trump, el magnate aseguró que "parecía muy molesta por lo que acababa de suceder" y que es una mujer "muy fuerte e inteligente". "A la gente no le gusta que se diga que estaban asustados, pero ciertamente, ¿quién no lo estaría cuando tienes una situación así? En ese momento, creo que ella se dio cuenta de antemano de que eso era más una bala que una bandeja", indicó.

No es la primera vez que Donald Trump sufre un intento de atentado, pero sí es la primera vez que la primera dama sufre uno tan de cerca y Trump asegura que "lo manejó muy bien". "Yo he pasado por esto antes un par de veces, y ella a este extremo, no. Lo manejó muy bien".

El tirador dejó escrita una carta en la que reconocía sentir "rabia al pensar en todo lo que ha hecho esta administración". Además señala: "No tengo intención de permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes". Cuando la periodista preguntó a Donald Trump sobre estas acusaciones de Cole Allen, el presidente se mostró enfadado. "Estaba esperando que leyeras eso, porque sabía que lo harías. Porque son gente horrible", replicó Trump. "Yo no soy un violador. No violé a nadie. Yo no soy un pedófilo. Leíste esa basura de una persona enferma. Me asociaron con cosas que no tienen nada que ver conmigo. Fui totalmente exonerado".

Tras su enfado también se preguntó al mandatario si este incidente cambiaría su, a veces, tirante relación con la prensa. Trump contestó lo siguiente: "No estamos de acuerdo en muchos temas, hablamos de crimen. Soy muy firme en el tema del crimen. Parece que la prensa no lo es. No es tanto la prensa. Es la prensa más los demócratas, porque son casi lo mismo", explicó Trump, que insistió en que quiere volver a celebrar la cena en 30 días y prometió que el evento tendrá "aún más seguridad".

El tirador ha sido identificado como Cole Allen, aunque oficialmente no ha sido confirmada su identidad. Se trata de un ingeniero mecánico e informático, con experiencia en los videojuegos, y trabaja como profesor en la empresa de exámenes C2 Education. El detenido, que no resultó herido, fue trasladado a un hospital y posteriormente acusado de delitos graves relacionados con la posesión de armas de fuego y agresión.

Después de localizarse el manifiesto y con las informaciones preliminares, Donald Trump aseguraba que el sospechoso actuó impulsado por un marcado sentimiento anticristiano.

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