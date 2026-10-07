Bernaldo de Quirós, economista: "La huelga tendrá un coste para el PIB de 0,4 puntos por día"

El economista Lorenzo Bernaldo de Quirós se muestra irónico cuando le preguntan por esa huelga general que anuncian los sindicatos: "Es una huelga divertida" y sonríe mientras cuenta que los paros normalmente se hacen contra la política de un gobierno, "no contra un parlamento que no gobierna sino que está intentando controlar a este gobierno".

Lo tiene claro: "Es un absoluto disparate". Y alerta de los costes económicos que tendría es huelga: "Esto no es una broma" dice el economista, quien detalla que por cada día de paro tendría un coste para el PIB de 0,4 puntos. Además, también ha valorado la decisión del Gobierno de llevar a la Diputación Permanente los decretos de vivienda.

Dice Bernaldo de Quirós que "la política del gobierno es competencia del Gobierno y el parlamento le ha dicho que no" por eso cree que intentar aprobarlos de esta forma es "un golpe de mano contra la soberanía".

Salarios en España

Susanna Griso también le ha preguntado por los salarios en nuestro país y el hecho de que haya habido 141 alzas de impuestos durante los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez. Dice Bernaldo de Quirós que "la mitad del salario se nos va en pagar en impuestos y en un país en el que los salarios reales desde 2019 han perdido 2,5 puntos de poder de comprar, es un disparate".

Recuerda que los salarios reales no crecen y el poder de compra tampoco y denuncia que el Gobierno "exprime cada vez más a las clases medias". Por ese motivo cree que se tendrían que movilizar los sindicatos y no por la causa que han anunciado.

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