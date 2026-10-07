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Crisis de vivienda

Cristina, pequeña propietaria ahogada por sus inquiokupas: "Yo también podría ser una pobre Maricarmen"

La crisis de la vivienda tiene también otra cara; la de los pequeños propietarios que aseguran estar atrapados por impagos durante años. Es el caso de Cristina González, que lleva seis años sin cobrar el alquiler de una vivienda de su propiedad. El desahucio está previsto para el próximo 15 de octubre, pero Cristina todavía no sabe si finalmente podrá recuperar su casa.

Cristina, pequeña propietaria

Cristina, pequeña propietaria ahogada por sus inquiokupas: "Yo también podría ser una pobre Maricarmen"

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Vera Merino
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El debate sobre la vivienda vuelve a estar en el centro de la actualidad. Tras la derogación en el Congreso del anterior decreto de vivienda aprobado el 29 de septiembre, el Gobierno ha aprobado este martes un nuevo real decreto-ley que incluye medidas para proteger frente a los desahucios a personas vulnerables que no dispongan de una alternativa habitacional. La norma establece diferentes supuestos y condiciones para aplicar estas suspensiones.

En este contexto está el caso de Cristina González, una pequeña propietaria que asegura llevar seis años sin cobrar el alquiler de la única vivienda que tiene. Según explicó previamente en 'Espejo Público', la alquiló como una ayuda complementaria y sus ingresos rondan los 900 euros mensuales. Ahora asegura que la deuda acumulada por el impago ronda los 35.000 euros.

"Yo no llego a mil euros al mes"

Cristina asegura que continúa haciendo frente a los gastos de la vivienda. "Yo no llego a mil euros al mes", explica. En su última intervención en 'Espejo Público' contó que tiene que asumir una hipoteca de 515 euros y que recientemente recibió además un recibo de unos 300 euros por el ascensor. "Comemos de lo que gana mi marido", asegura.

El procedimiento judicial sigue adelante y Cristina tiene la mirada puesta en el 15 de octubre, fecha prevista para el lanzamiento. Sin embargo, reconoce que todavía no sabe si finalmente podrá recuperar su vivienda. Según cuenta, su abogado le ha explicado que los ocupantes podrían solicitar una prórroga o recurrir en amparo. La nueva normativa contempla supuestos de suspensión cuando concurren determinadas condiciones de vulnerabilidad y falta de alternativa habitacional, pero su aplicación dependerá de las circunstancias concretas de cada procedimiento.

"Los que somos pequeños propietarios somos los que más sufrimos"

Cristina asegura que entiende la necesidad de proteger a las personas vulnerables y que también considera necesario poner freno al precio de los alquileres. "No se puede pedir 900 euros aunque la vida esté muy cara", afirma. Pero reclama que los pequeños propietarios no queden desprotegidos. "Los que somos pequeños propietarios son los que más sufrimos", sostiene.

Su situación le lleva a ponerse en el lugar de Maricarmen, cuyo desahucio se convirtió en uno de los casos que ha marcado el actual debate sobre vivienda. "Yo también podría ser una pobre Maricarmen", asegura Cristina. Ahora espera al próximo 15 de octubre, cuando está previsto el lanzamiento de la vivienda que lleva seis años intentando recuperar.

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