El gran fracaso de María José Campanario y Eva Soriano en El Puente: “No he cruzado los dedos”

María José Campanario y Eva Soriano han protagonizado un duelo en El Puente.

En los entrenamientos, Eva Soriano ha bromeado con protagonizar un ‘duelo de loser’ al ocupar ambas las posiciones más bajas del ranking general. Por su parte, María José Campanario lo ha pasado mal con su memoria al tener que fijar en su mente la plantilla de las casillas.

María José Campanario ha empezado muy nerviosa ante de realizar su primer salto, ¡mierda, no he cruzado los dedos! Ha exclamado la concursante al inicio de El Puente. Una declaración de intenciones que le ha hecho no pasar del primer peldaño y caer en la primera casilla del duelo con Eva Soriano.

Eva Soriano ha empezado con mejor pie la prueba, pasando las dos primeras casillas, pero la precipitación la ha hecho caer en la cuarta casilla de El Puente. Un duelo que ha terminado en fracaso. “Estoy preparada para perder” ha asegurado con ironía Eva Soriano.