Reina Letizia

Susanna Griso responde a quienes la acusan de plagiar a la reina Letizia: "¡O la Reina me copia a mí!"

El look que ha lucido Mariló Montero en una gala le ha costado varias críticas por ser prácticamente idéntico al que lució en su día la Reina. Estos hechos han recordado unas acusaciones similares que ha recibido la presentadora en alguna ocasión.

Susanna Griso

Espejo Público
Publicado:

Susanna Griso ha empatizado con su compañera en Espejo Público Mariló Montero tras las numerosas críticas que ha recibido en varias publicaciones por el atuendo que ha vestido en la gala San Isidro 2026. Una blusa y unos pantalones que parecían los mismos que la Reina Letizia lució en una entrega de premios.

"Me ha pasado mil veces"

"Yo esta camisa también la he llevado", reconocía la presentadora, que añadía: "La reina Letizia va a la moda y Mariló también".

Por último la periodista también ha querido dar la réplica y se sentía identificada como diana de unos ataques que ha recibido otras veces: "A mí me ha pasado mil veces, que si copio a la Reina, bueno, ¡o la Reina me copia a mí!".

Las risas inundaban el plató.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

