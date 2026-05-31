Mueren la madre y la abuela de un niño al intentar salvarlo tras caer al agua en un embalse en Venta de Baños, Palencia

Dos mujeres de 32 y 52 años, vecinas de Palencia, han muerto este domingo por la tarde en el entorno del embalse situado en Baños de Cerrato, en el municipio palentino de Venta de Baños, tras lanzarse al agua para intentar rescatar a un menor de cinco años que se había precipitado.

Según las primeras informaciones, el niño cayó al agua y su madre y su abuela se lanzaron para tratar de auxiliarlo. Ambas fallecieron durante el intento de rescate, mientras que el menor fue finalmente localizado y rescatado por unos pescadores junto al tronco de un árbol, en las inmediaciones del lugar donde se encontraba su madre.

El menor fue trasladado consciente al Hospital Río Carrión de Palencia para ser sometido a una valoración médica. También fue evacuado al mismo centro hospitalario un familiar del niño, tío del menor, que se encontraba en un fuerte estado de nerviosismo tras lo ocurrido.

El suceso tuvo lugar en la tarde de este domingo en el entorno del embalse de Baños de Cerrato, que colinda con Soto de Cerrato. La sala del centro de emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso en torno a las 18.30 horas, cuando una persona alertó de que un menor se estaba ahogando y de que al menos una persona adulta había entrado en el agua para intentar sacarlo, aunque no podía llevarlo hasta la orilla.

Tras recibir la llamada, el 112 movilizó a los Bomberos de la Diputación de Palencia, a los Bomberos de la capital palentina, a la Guardia Civil de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó una UVI móvil hasta la zona. También fue activado el Centro Coordinador de Emergencias, encargado de coordinar el operativo.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León activó además el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias, Gripde, para prestar apoyo en el lugar tras el trágico suceso.

Se están investigando las circunstancias

Por parte de la Guardia Civil se han abierto las correspondientes actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente. Las diligencias deberán determinar cómo cayó el menor al agua, en qué punto exacto se encontraban las víctimas y cómo se desarrolló el intento de rescate que terminó con la muerte de las dos mujeres.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.