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Evacuado un niño de cinco años tras sufrir un ahogamiento en una piscina de Mogán

El socorrista del hotel acudió en su ayuda, prestándole la primera asistencia y asegurar sus constantes vitales.

El helic&oacute;ptero que ha evacuado al menor

El helicóptero que ha evacuado al menor112 Canarias

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Toñi Galván
Publicado:

Eran pasadas las seis de la tarde, cuando los bañistas y las personas que se encontraban en la zona de piscinas de un hotel de Mogán, al sur de Gran Canaria, se vieron sorprendidas por la escena. Un niño de apenas 5 años se estaba ahogando en la piscina del recinto. El socorrista del hotel acudió en su ayuda, prestándole la primera asistencia y asegurar sus constantes vitales hasta la llegada de las dotaciones sanitarias de los servicios de emergencia. Inmediatamente, la sala operativa del 112 recibió una alerta en la que se informaba de que habían conseguido poner a salvo al niño, aunque presentaba evidentes signos de asfixia por sumersión.

Ante la gravedad potencial del suceso, el 112 activó de inmediato un amplio contingente asistencial y de seguridad. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, estabilizó al menor en el lugar del siniestro.

Evacuado en helicóptero hasta el muelle de Arguineguín

El niño fue atendido por personal del Servicio de Urgencias Canario y trasladado inicialmente en ambulancia hasta el muelle de Arguineguín, punto estratégico para el encuentro con los recursos aéreos. Desde allí, un helicóptero medicalizado lo evacuó al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias con síntomas de ahogamiento de carácter moderado.

En el operativo participaron también efectivos policiales, Bomberos, Protección Civil y personal de Puertos Canarios, que colaboraron en las maniobras de aterrizaje y despegue de la aeronave. Según la primera valoración médica, el menor de 5 años presenta síntomas de ahogamiento de carácter moderado, salvo complicaciones.

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