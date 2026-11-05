Blanca Ibarra, exconcejala del PSOE, defiende a Óscar Puente: "Entiendo por qué ha dimitido, pero es injusto humanamente"

Blanca Ibarra Morueco, exconcejala socialista de Alcalá de Henares y militante del PSOE, ha intervenido en 'Espejo Público' para pronunciarse sobre la dimisión de Óscar Puente. La socialista ha protagonizado un intercambio de opiniones a raíz de los insultos y las polémicas declaraciones que el exministro ha protagonizado durante su trayectoria política.

"Ha sido uno de mis mayores referentes comunicativos"

La exconcejala ha asegurado que comprende los motivos que han llevado a Óscar Puente a presentar su dimisión, aunque considera que la situación es injusta desde el punto de vista humano.

Ibarra ha puesto en valor su trayectoria y, especialmente, su manera de comunicarse con la ciudadanía. Asegura que el exministro ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y conectar con la sociedad a través de las redes sociales.

En este sentido, lo ha comparado con Gabriel Rufián, al considerar que ambos han entendido cómo ha cambiado la comunicación política. No obstante, reconoce que Puente ha protagonizado determinados "calentones del momento".

Los insultos de Óscar Puente

Uno de los momentos más tensos de la entrevista se ha producido cuando se ha cuestionado los insultos que Óscar Puente ha dirigido a sus adversarios políticos.

En el programa se ha recordado que el exministro llegó a llamar "verdugo" a Carlos Mazón y ha planteado si ahora, después de que algunos lo hayan denominado "Óscar Muerte", puede comprender las consecuencias de utilizar ese tipo de expresiones.

Ibarra ha respondido que, a su juicio, "hay diferentes niveles de insultos" y ha denunciado que se hayan normalizado ataques especialmente graves contra Pedro Sánchez No obstante, ha matizado que eso no significa que comparta los insultos de Puente. "Estamos en un momento de polarización enorme", ha advertido.

"Si hay que ser borrega, borrega seré"

Finalmente, Ibarra ha dejado clara su posición dentro del Partido Socialista. Asegura que, por encima de las discrepancias internas, su prioridad es defender al PSOE y que continúe un Gobierno progresista. "Y si hay que ser borrega, borrega seré", ha sentenciado, en referencia a las críticas dirigidas contra quienes respaldan al presidente del Gobierno.

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