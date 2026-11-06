La angustia de una madre tras perder a su hijo en el accidente de tren de Urda: sigue esperando recuperar su cuerpo

El accidente de trenes de Urda continúa dejando historias desgarradoras. Fernando, un joven mexicano que se encontraba de viaje en España, perdió la vida en el choque que también provocó alrededor de 200 heridos.

Su madre, Rosalina, todavía no ha podido recuperar su cuerpo y vive momentos de enorme incertidumbre. Desde México, ha confesado en Y ahora Sonsoles que desconoce si recibirá el cuerpo de su hijo o únicamente sus restos. Su situación refleja la angustia de otras familias que siguen reclamando los cuerpos o las pertenencias de sus seres queridos.