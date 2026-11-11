Un superviviente de Urda recuerda su encuentro con un padre que perdió a su hijo: "Me cogió la mano y me dijo que disfrutara de la vida"

Este martes se celebró el funeral para homenajear a todas aquellas personas que perdieron la vida en el accidente ferroviario de Urda. Allí acudieron numerosos familiares, supervivientes, personalidades políticas e institucionales, así como los Reyes de España. Entre ellos se encontraba Juan Francisco, que viajaba en el AVE que impactó el pasado 28 de octubre. Hoy da "gracias a Dios" por haber salido con vida. "Eso de vivir o de morir parece una cuestión de suerte, al parecer", lamentaba en nuestro programa.

"Tenía la sensación de no saber explicar por qué yo sí y su hijo no"

Tras acudir al funeral, nos cuenta que durante la ceremonia se sentó al lado del padre de una de las víctimas mortales. Su hijo David murió en Urda con 37 años. Ahora, Juan Francisco recuerda que la conversación que mantuvo con él fue "tan intensa y bonita" que asegura que no la olvidará nunca. "Él me daba ánimos a mí porque yo tenía la sensación de no saber explicar por qué yo sí y su hijo no", decía, preguntándose por qué a él le tocó el vagón que le tocó.

El superviviente cuenta que era el propio padre quien le tranquilizaba. "Me cogió la mano y me dijo que tenía que seguir disfrutando de la vida y aprovechando lo que Dios me había dado", relataba. Juan Francisco confesaba sentir una "sensación extraña" a raíz de la que le surgen preguntas que "jamás van a poder tener contestación". Sin embargo, aseguraba que poco a poco lo va digiriendo.

"Necesitamos que se nos contesten a otras preguntas mucho más fáciles de explicar", reclamaba en referencia a los motivos de aquella tragedia.

"Antes de ser políticos somos personas"

Según sus palabras, para él el funeral fue una de las experiencias más duras que ha vivido, aunque también la describe como "emotiva, bonita y profunda". Decía que allí, en la catedral de Toledo, a pesar de estar rodeado de personas que no se conocían entre sí, bastaba con mirarse para saber lo que sentían.

En aquel momento y en ese escenario al que asistió el día anterior, asegura que "lo de menos" era si acudía o no el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya ausencia en la ceremonia ha sido muy comentada. Sin embargo, sí cree que debería haber estado allí "a acompañar a toda España".

"El civismo y el momento estaban muy por encima de la crítica política"

"Yo no sé de qué están hechos los políticos, pero nadie entiende que haya dejado de ir a un funeral como el de ayer por el motivo que argumenta", añadía. La agenda del presidente estaba ocupada por una entrevista con un youtuber en el contexto de la campaña electoral. En este marco, y llegando a plantear que la decisión del presidente pudiera deberse a un cálculo electoral, Juan Francisco advertía de que, si fuera así, "estaríamos ante la deshumanización absoluta de la política".

"Antes de ser políticos somos personas", concluía, calificando de "injustificada" la ausencia de Sánchez. En cuanto a la posibilidad de que el presidente no acudiera por temor a recibir abucheos, Juan Francisco lo ponía en duda, al considerar que "el civismo y el momento estaban muy por encima de la crítica política".

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