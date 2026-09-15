¿Puede la inteligencia artificial acabar con la humanidad? El alarmante aviso de Anas Andaloussi en El Hormiguero

José Coronado y Martiño Rivas han visitado juntos El Hormiguero, donde han conversado con Pablo Motos sobre su trayectoria profesional y sus nuevos proyectos. Los actores también han repasado algunas de sus vivencias dentro y fuera de los rodajes.

Tras la entrevista, el presentador ha dado la bienvenida a Anas Andaloussi, el nuevo colaborador del programa que, con tan solo 21 años, es uno de los mayores expertos en inteligencia artificial de toda España.

El joven emprendedor ha hablado sobre los peligros y riesgos que tiene esta tecnología alertando sobre la preocupación que existe de que, debido a los gigantes pasos que va dando, pueda suponer un peligro para la humanidad.

Sin embargo, Anas no ha querido quedarse solo con lo malo y ha asegurado que, bien utilizada, la IA puede suponer una ventana de oportunidad enorme y una gran oportunidad para el desarrollo personal y empresarial. ¡Toma nota!