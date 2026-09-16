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Hoy, Pablo López nos deleitará con su voz en El Hormiguero

El artista regresa al programa para presentar sus nuevos proyectos profesionales.

Pablo López

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El Hormiguero recibió a Pablo López, uno de los artistas más reconocidos de la música española. El cantante regresó al programa para hablar de su trayectoria, sus nuevos proyectos y el momento profesional que estaba viviendo.

Durante la entrevista, Pablo López compartió algunas de sus experiencias sobre los escenarios y recordó momentos destacados de su carrera. Además, habló con Pablo Motos de su faceta más personal y de algunas de las historias que habían marcado su recorrido en la música.

Sobre él:

Pablo López se consolidó como uno de los grandes nombres de la música española gracias a canciones como El patio, Tu enemigo o Lo saben mis zapatos. A lo largo de su trayectoria había publicado varios discos y recorrido numerosos escenarios, además de ejercer como coach en La Voz.

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