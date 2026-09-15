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"Había que ganarse la vida": José Coronado recuerda sus inicios... ¡como coreógrafo de moda!

El actor ha hablado sobre uno de sus primeros trabajos después de sus pinitos como modelo.

"Había que ganarse la vida": José Coronado recuerda sus inicios... ¡como coreógrafo de moda!

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José Coronado y Martiño Rivas han acudido juntos a El Hormiguero para compartir con Pablo Motos sus últimos proyectos y algunas de las experiencias que han marcado sus carreras. Los dos actores han protagonizado una visita cargada de anécdotas y momentos de humor.

En este momento, Pablo Motos se ha interesado en conocer a qué se hubiesen dedicado los actores si no se hubiesen dedicado al mundo de la interpretación. Ambos han reconocido haber pensado en un hipotético 'plan b', pero lo más sorprendente ha sido descubrir el pasado de José.

El veterano actor ha recordado sus inicios como coreógrafo de moda pese a no tener "ni puta idea" sobre el sector. Según ha contado, después de hacer pequeños pinitos como modelo, trató de ganarse la vida como pudo. ¡Imperdible!

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"Había que ganarse la vida": José Coronado recuerda sus inicios... ¡como coreógrafo de moda!

"Había que ganarse la vida": José Coronado recuerda sus inicios... ¡como coreógrafo de moda!

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