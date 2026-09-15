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PURA ADRENALINA

Marron se juega el cuello en su último experimento: así ha evitado el corte de una guillotina

Marron ha vuelto a El Hormiguero para presentar un experimento de lo más alucinante frente a nada menos que Jose Coronado y Martiño Rivas. ¡No te lo pierdas!

Marron en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

Jose Coronado y Martiño Rivas son dos actores con una larga trayectoria a sus espaldas. Por eso, sorprenderlos no parece ser una tarea fácil. Ahora bien, que algo no sea fácil, para alguien como Marron, no es más que un reto a superar. ¡Dicho y hecho! Su nuevo experimento ha conseguido dejar sin palabras a los dos actores.

Lo ha hecho con "la guillotina de la confianza", jugando con un péndulo y un palo para producir corrientes gracias un imán y una plancha de aluminio. Mediante las conocidas como corrientes de Foucault, han puesto a prueba la ciencia de Marron con nada menos que la cara de Martiño Rivas.

Sin las corrientes, el péndulo golpearía al actor. Sin embargo, el experimento ha sido todo un éxito y la integridad del intérprete se ha mantenido intacta.

Pero, no bastante con esto, Marron ha elevado la apuesta con la guillotina en cuestión. En efecto, el arma servía para cortar y lo han puesto a prueba con un pepino, perfectamente partido por la mitad. Lo cual ha aumentado la tensión cuando lo que estaba en juego era el cuello del colaborador de El Hormiguero. ¡Pura adrenalina!

¿Quieres verlo? Dale play al vídeo de arriba.

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