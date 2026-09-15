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En tierra lejana | 15 de septiembre

Demir se niega a divorciarse de Zerrin y advierte: “Nadie me arrebatará a mi familia”

Nadim ha respondido con violencia a la decisión de su hijo de seguir adelante con Zerrin y hacerse cargo del bebé. Después de recibir una paliza, Demir ha dejado claro que no se separará de ellos.

Demir se niega a divorciarse de Zerrin y advierte

Demir se niega a divorciarse de Zerrin y advierte: “Nadie me arrebatará a mi familia”

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    Desirée Castillo
    Desirée Castillo
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    Tras dejarle bien claro a Cihan que no dará un paso atrás y que criará al bebé de Zerrin como suyo, Demir ha ido a enfrentarse a su padre. Sin embargo, Nadim ha sido implacable y ha dado la orden a sus hombres de que le dieran una paliza a su hijo.

    Muy malherido, Zerrin ha suplicado que dejaran de pegarle y se lo ha llevado a la habitación. Allí ha intentado curarle las heridas, pero Demir se ha negado a recibir su ayuda.

    Llorando, ha asegurado que su padre nunca lo ha tratado como a un hijo. Se ha sentido menospreciado, inútil y una carga para él. Incluso cuando creyó que había muerto, ha reconocido que se quedó devastado porque lo único que quería era recibir su cariño.

    Pero ahora Demir siente que su padre quiere arrebatarle lo poco que ha conseguido. No está dispuesto a permitirlo y ha dejado claro que piensa formar la familia que él nunca pudo tener. “Seré el padre que él jamás llegó a ser”, ha asegurado.

    Demir ha pensado en Zerrin y en el bebé que espera. Para él, ellos son su familia y no permitirá que nadie se los quite. “Nadie me arrebatará a mi familia”, ha dicho. Sin embargo, ahora que Cihan sabe que Kaya es el padre del bebé que espera Zerrin, todo se ha complicado todavía más para él.

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