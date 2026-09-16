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Al menos tres personas mueren después de que un helicóptero de la NBC se estrellase durante una retransmisión en directo

Por el momento se desconocen las causas que provocaron el impacto. Además de las tres personas fallecidas una cuarta resultó herida aunque no ha trascendido su estado.

Accidente de helicóptero

Al menos tres personas han muerto después de que un helicóptero de la NBC se estrellase durante una retransmisión en directo | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Tragedia en Los Ángeles donde tres personas han muerto después de que un helicóptero se estrellase. Además de los tres fallecidos una persona más resultó herida. El impacto provocó un incendio. Según un comunicado del Departamento de Bomberos de la ciudad, el helicóptero se estrelló en el barrio de Chatsworth, afectando grandes contenedores de carga y cuatro carros y dejando un incendio que provocó una alta columna de humo y que ya ha sido extinguido.

La persona que resulto herida fue trasladada a un hospital local, pero no trascendieron datos sobre su condición. Será la Administración Federal de Aviación quien investigue lo ocurrido, por el momento se sabe que el helicóptero sería una aeronave de la NBC y que en el momento del accidente estaban cubriendo un suceso en directo, pero por el momento no han trascendidos las causas que pudieron provocar el fatídico choque.

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