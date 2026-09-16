Accidente helicóptero
Al menos tres personas mueren después de que un helicóptero de la NBC se estrellase durante una retransmisión en directo
Por el momento se desconocen las causas que provocaron el impacto. Además de las tres personas fallecidas una cuarta resultó herida aunque no ha trascendido su estado.
Publicidad
Tragedia en Los Ángeles donde tres personas han muerto después de que un helicóptero se estrellase. Además de los tres fallecidos una persona más resultó herida. El impacto provocó un incendio. Según un comunicado del Departamento de Bomberos de la ciudad, el helicóptero se estrelló en el barrio de Chatsworth, afectando grandes contenedores de carga y cuatro carros y dejando un incendio que provocó una alta columna de humo y que ya ha sido extinguido.
La persona que resulto herida fue trasladada a un hospital local, pero no trascendieron datos sobre su condición. Será la Administración Federal de Aviación quien investigue lo ocurrido, por el momento se sabe que el helicóptero sería una aeronave de la NBC y que en el momento del accidente estaban cubriendo un suceso en directo, pero por el momento no han trascendidos las causas que pudieron provocar el fatídico choque.
Más Noticias
- Pánico en un avión iraní que registra un fallo en pleno vuelo y tiene que aterrizar de emergencia
- Un asesor de seguridad del Kremlin dice que Polonia dejaría de existir "en dos o tres días" en caso de ataque contra Rusia
- Italia prorroga 15 días más los controles a viajeros procedentes de España y el Gobierno español los amplía hasta octubre
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.
Publicidad