Moisés firma su mejor AlaZ: llega a 23 aciertos, desarbola a David... ¡y va a por el bote!

Los primeros duelos entre David y Moisés en AlaZ han demostrado que su rivalidad va a ser un toma y daca, turnándose las actuaciones brillantes y dejando finales muy ajustados. El alfareño ha sido quien ha arrasado en este programa, alcanzando los 23 aciertos y superando a su rival con autoridad, incluso volviendo a mirar de frente al bote.

Aunque la prueba ha comenzado muy igualada entre los dos concursantes, un fallo de David ha empezado a desequilibrar la balanza. Le ha pasado en la L y, desde ese momento, el barcelonés se ha quedado algo rezagado frente a la seguridad de Moisés. Respuesta tras respuesta, el alfareño ha construido una vuelta casi perfecta de 21 aciertos. Sacando respuestas pendientes, incluso se ha situado con un gran 23-16.

David ha intentado mantenerse en la pelea y ha ido recortando distancias, sabiendo que ya tenía que acertar todo lo que le quedaba. Además, Moisés se ha mostrado tan confiado que ha arriesgado para ver sus opciones de ganar el bote de 1.030.000 euros. ¡Descubre en el vídeo este trepidante AlaZ!