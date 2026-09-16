VÍDEO: Detenido tras ser sorprendido por dos agentes fuera de servicio mientras regaba una plantación de marihuana

La Guardia Civil ha detenido este martes en La Rioja a un vecino de 34 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por el cultivo ilegal de marihuana.

La actuación se inició cuando dos agentes del Puesto de Murillo de Río Leza, que se encontraban fuera de servicio, caminaban por las inmediaciones del barrio de San Miguel, en la localidad riojana de Robres del Castillo, y percibieron un intenso olor característico a marihuana.

Tras adentrarse por una senda oculta entre abundante vegetación y zarzales guiados por el rastro del olor, los agentes descubrieron una pequeña zona abierta donde sorprendieron in fraganti al sospechoso.

El hombre se encontraba regando con una manguera una plantación compuesta por 11 plantas de marihuana. Tras su identificación, el hombre fue arrestado y ha sido puesto a disposición judicial.

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