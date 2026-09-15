Así ha sido la entrevista completa a José Coronado y Martiño Rivas en El Hormiguero

Los actores José Coronado y Martiño Rivas han llegado juntos a El Hormiguero para hablar con Pablo Motos de sus carreras y de sus próximos trabajos. Durante la entrevista, ambos han compartido anécdotas y han mostrado su complicidad ante las cámaras.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre lo más extraño que han aprendido siendo actores. Ambos han tenido que dominar aspectos extraños pero Martiño se ha llevado la palma contando su improvisado dominio con los malabares.

También ha habido tiempo para conocer los inicios de los dos invitados. Esta vez, quien ha revelado la historia más surrealista ha sido Coronado que, según ha contado, comenzó trabajando como coreógrafo de moda.