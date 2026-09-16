Sydney Sweeney responde a las críticas por su polémico anuncio desnuda para una casa de apuestas deportivas

Sydney Sweeney vuelve a estar en el centro de una enorme polémica en Estados Unidos. La actriz protagoniza una campaña publicitaria para la empresa de apuestas deportivas Novig en la que aparece desnuda y utiliza diferentes elementos deportivos para cubrir estratégicamente partes de su cuerpo. "Deportes, deportes, deportes", repite Sweeney durante parte de un vídeo que no alcanza el minuto de duración y cuyo lema dice "Solo deportes".

Una campaña diseñada para llamar la atención que ha conseguido plenamente su objetivo, aunque también ha abierto un intenso debate sobre la sexualización de las mujeres y su representación dentro del deporte.

Durante los últimos días, varias deportistas han criticado públicamente el anuncio, mientras que otros defienden el derecho de la actriz a utilizar su imagen como considere oportuno. La actriz de 29 años ha decidido responder a la controversia, si bien lo ha hecho sin escribir una sola palabra.

La dura crítica de Ariarne Titmus

Una de las voces más contundentes contra la campaña ha sido la de Ariarne Titmus, cuatro veces campeona olímpica de natación y retirada en octubre de 2025 con 25 años. La australiana reconoció sentir "rabia" después de ver el anuncio y cuestionó el mensaje que transmite sobre las mujeres en el deporte.

"No solo es una bofetada en toda la cara para todas aquellas mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su oficio, sino también para todas aquellas que disfrutan del deporte por lo que realmente es: trabajo en equipo, amistad, dedicación, excelencia, unidad… ¿Cómo podemos vivir en un mundo en el que sigue existiendo la mercantilización del cuerpo de la mujer y la sexualización del deporte femenino?", reflexionó Titmus.

Sus palabras se sumaron a las críticas de otras atletas y usuarios que consideran que utilizar el cuerpo femenino como principal reclamo publicitario supone un paso atrás en la representación de las deportistas.

La respuesta de Sydney Sweeney

La protagonista de 'Euphoria' ha optado por responder a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con 25,7 millones de seguidores. Sweeney no ha añadido ningún texto explicando su postura; en su lugar, ha compartido varias imágenes de deportistas profesionales que también posaron desnudos para la revista estadounidense ESPN.

La primera fue una histórica portada de Serena Williams para ESPN Magazine en 2009. Después llegaron otras protagonizadas por la luchadora Ronda Rousey, la jugadora de baloncesto Sue Bird, la futbolista Megan Rapinoe y la tenista Caroline Wozniacki.

Con esa sucesión de imágenes, la actriz ha contestado a la controversia sin realizar ninguna declaración explícita sobre las críticas recibidas.

La campaña llega a Times Square

La polémica ha ganado todavía más visibilidad después de que la campaña desembarcara en uno de los escaparates publicitarios más importantes del mundo: Times Square. Enormes pantallas muestran a Sweeney posando con diferentes elementos deportivos, entre ellos balones, un palo de hockey y una raqueta de tenis.

La publicidad ha provocado reacciones muy diferentes entre turistas y vecinos de Nueva York. "¿Cómo es capaz de hacer eso? ¡Sydney Sweeney, vaya! ¡Guau! ¡Eso es mucho!", aseguró Andre Wilson, residente de la ciudad, al observar las imágenes.

Wilson consideró que una campaña de estas características resulta inapropiada en un espacio público frecuentado también por menores. "Me horroriza verle el trasero delante de todos los niños, pero todo el mundo sabe que el sexo vende. Pero respeten a los niños. Eso es todo", afirmó.

Opiniones divididas en Nueva York

Otros ciudadanos mostraron una posición completamente diferente. Nikki, una residente de Nueva York, calificó el anuncio como "bonito" y defendió que no encontraba ningún problema si la propia Sweeney se sentía cómoda protagonizándolo.

También hubo opiniones más intermedias. Malgorzata Mika y Cyprian, dos turistas polacos, cuestionaron la utilización del cuerpo de una mujer como mecanismo para atraer la atención del público, aunque reconocieron la efectividad publicitaria de la campaña.

Times Square, por donde pasan cada año millones de residentes y turistas, ha convertido así una campaña que ya generaba controversia en las redes sociales en un debate visible en pleno centro de Nueva York.

Otro debate que divide a EE.UU.

La controversia gira fundamentalmente alrededor de dos posiciones. Por un lado están quienes defienden la libertad de Sweeney para decidir cómo mostrar su cuerpo y recuerdan que algunas de las mayores estrellas femeninas del deporte también han posado desnudas voluntariamente.

En el otro aparecen deportistas como Titmus, que cuestionan el contexto concreto en el que se utiliza esa imagen y consideran que presentar a una mujer desnuda como reclamo de una campaña deportiva es un paso atrás porque contribuye a perpetuar la sexualización femenina.

Sweeney, de momento, ha preferido contestar con imágenes en lugar de palabras. Serena Williams, Ronda Rousey, Sue Bird, Megan Rapinoe y Caroline Wozniacki han sido, entre otros, los nombres escogidos por la actriz para responder indirectamente a quienes critican su campaña. Un anuncio de menos de un minuto que ha conseguido algo mucho mayor: abrir uno de los debates del momento en Estados Unidos.