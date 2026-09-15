Covadonga Torres responde a la pregunta si la IA nos puede matar: "Lo que más me preocupa es el control biométrico, desbloquean nuestro banco"

La Inteligencia Artificial se ha vuelto a poner en el foco de los problemas tras las palabras de varios dirigentes sobre su verdadero poder. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha recibido la primera notificación de una brecha de datos personales provocada por un ataque ejecutado mediante un agente de IA, capaz de realizar diferentes fases del proceso de forma autónoma.

El incidente afectó a una organización española y permitió acceder a información almacenada en sus sistemas. Según recoge la AEPD, "un robot ha atacado de forma autónoma una organización en España por primera vez en la historia, y ha accedido a datos personales y facturas".

En Espejo Público, han analizado junto a la doctora en investigadora en derecho de la IA, Covadonga Torres, si es posible que controle armas o cree un virus letal. "Lo que más me preocupa es la automejora sobre la IA, que va creando y mejorando su propio código, creando modelos que mejoran su propia versión", explica Torres.

El sabotaje de la IA en el punto de mira

"Hemos visto que es capaz de cambiar su comportamiento si le estamos observando" y destaca que "es algo que podemos arreglar y estamos a tiempo". Sobre Donald Trump, la investigadora no cree que tenga razón y apostilla: "Si realmente hubiera controles exhaustivos, la IA China, no tendría control en Estados Unidos"

Susanna Griso, refiriéndose a la IA ha querido preguntar por qué cree que los grandes creadores hablen ahora de "frenar", y Torres ha respondido que ella tiene dos teorías: "La primera es que han descubierto una automejora recursiva ya que la IA China está ganando terreno a la de EEUU, y la segunda es que autolimitarse no garantiza que el resto de países como China" paren de investigar, "pueden hacerlo sin decir nada a los demás"

Finaliza la doctora e investigadora en IA que el verdadero problema es "que con el control biométrico, puedan desbloquear el banco con nuestro rostro" ya que, reitera Covadonga Torres, que las inteligencias se quedan con todos nuestros datos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.