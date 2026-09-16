Marcos de Quinto comprende a los jugadores del Real Madrid tras quitarse la camiseta de apoyo a Ceuta: "Creo en la libertad de expresión"

La polémica se ha desatado en torno al Real Madrid tras su último partido disputado ante el Elche. Allí, ambos equipos saltaron al césped del Martínez Valero con camisetas de apoyo a Ceuta, pero tres futbolistas del conjunto blanco evitaron sumarse a ello. Vinicius, Mbappé y Konaté salieron con la camiseta doblada, sin enseñar el mensaje que ponía en la prenda: "Todos somos caballas", en referencia a la población ceutí.

Raúl Meda, jefe de la sección de deportes de Antena 3 Noticias, acude al plató de 'Espejo Público' para comentar lo ocurrido, pese a que cree que, ante el silencio de los jugadores tras el partido, solo se puede especular al respecto.

¿Interpretaron que se demonizaba la inmigración?

"Konaté es musulmán, la madre de Mbappé es de Argelia y su padre de Camerún, y Vinicius es Vinicius", detalla Meda, tratando de explicar los motivos de la actuación de los futbolistas.

"Estamos en una sociedad de extremismos; puede que no entiendan que ir a favor de Ceuta no significa estar en contra de otras cosas", intenta desglosar el periodista deportivo en referencia a la "demonización de la inmigración".

El empresario y colaborador habitual del programa Marcos de Quinto manifestaba su creencia en la "libertad de expresión" en medio del debate sobre la polémica. "Cuando se hacen todos estos gestos colectivos, a mí no me gusta", se pronunciaba.

"Es un gesto cobarde, se hace o no se hace"

Pese a estas palabras, De Quinto recalca que él está a favor del apoyo a Ceuta y pide explicaciones a los jugadores. El colaborador cree que estos movimientos, sin el previo consenso de todo el vestuario, pueden provocar estas reacciones por parte de los futbolistas.

El periodista Toni Bolaño respalda las declaraciones del empresario y cree que el club debería haber hablado con los jugadores previamente.

Marta Gómez Montero, también periodista, rebate estas palabras y considera que el gesto de los jugadores madridistas es "cobarde". "Se hace o no se hace", sentencia, poniendo sobre la mesa que solo se arremangaron la camiseta. "No me gustó la actitud".

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