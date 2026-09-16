Boicot español a los productos y al turismo marroquí: "Es una medida de presión para que aprenda a respetar a España"

A raíz de la crisis en Ceuta está apareciendo en España un movimiento de boicot a productos procedentes de Marruecos. En Espejo Público hemos salido a la calle para confirmar las intenciones de los ciudadanos ante esta actuación: "El gobierno debería poner medidas, y de no ponerlas al final los españoles actuamos de esta manera para apoyar al pueblo ceutí". Aunque no todos lo ven como un apoyo a Ceuta, también hay quienes lo consideran una forma de hacerse respetar: "Es una medida de presión para que Marruecos aprenda a respetar a España."

Esta iniciativa es ahora más sencilla gracias a una aplicación viral que funciona con código de barras. La herramienta permite a los consumidores identificar al instante si un producto alimentario procede de Marruecos, alertando al usuario mediante una cruz roja en pantalla para desincentivar su compra.

Jesús Paniagua Pérez, representante de la Asociación de Consumidores de Valdemoro, subraya que elegir qué productos financiar es una forma de apoyar a Ceuta, a los ceutíes y de rechazar "la invasión". Según Paniagua: "Cada vez que nos gastamos un euro en un producto es como si estuviéramos votando".

Las cancelaciones de vuelos a Marruecos crecen

Pero este no ha sido el único acto de protesta. Los vuelos a Marrakech siguen saliendo, pero las reservas disminuyen y las cancelaciones van en aumento. Hay incertidumbre y desconfianza entre los viajeros. Cuentan que no van a Marruecos por miedo: "No es el momento de que un español vaya a Marruecos por un tema de seguridad".

Las cancelaciones desde España en hoteles marroquíes son ya de un 84 %. Según Xavier Canalís, periodista en Hosteltur, suceden dos fenómenos. Por una parte, que los españoles están percibiendo inestabilidad en Marruecos, puesto que se están preguntando "qué está ocurriendo en el país para que 80.000 personas hayan decidido salir a las bravas de ahí". Por el otro, se está produciendo un boicot ideológico, de rechazo, hacia lo que ellos consideran que "ha dejado de hacer Marruecos o ha provocado".

Los aviones continúan despegando, pero cada vez es más evidente el cambio de actitud del consumidor español frente a esta crisis.

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