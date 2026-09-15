La reina Letizia cumple 54 años: sus gestos más tiernos y románticos junto a Felipe VI

La reina Letizia cumple hoy, día 15 de septiembre, 54 años. Una fecha señalada para la monarca, que celebra un nuevo cumpleaños rodeada de su familia, junto a su marido, el rey Felipe VI, y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

A lo largo de los años, Letizia y el rey Felipe VI han protagonizado numerosas apariciones públicas juntos. Aunque su papel requiere mantener siempre una imagen institucional, también han dejado ver en muchas ocasiones pequeños gestos de cariño y complicidad que reflejan la cercanía que existe entre ellos.

Miradas, sonrisas, abrazos o simplemente caminar cogidos del brazo se han convertido en algunas de las imágenes más bonitas de la pareja. Con motivo del cumpleaños de la reina, repasamos algunos de sus gestos de cariño más destacados.

La reina Letizia y el rey Felipe VI | Gtres

Manos entrelazadas

Uno de los gestos que más veces han protagonizado Letizia y Felipe VI en público es el de caminar con las manos entrelazadas. Una muestra de cercanía que han dejado ver en diferentes actos oficiales y que transmite naturalidad dentro de la formalidad que suele acompañar sus apariciones.

La reina Letizia y el rey Felipe VI cogidos de la mano | Gtres

En ocasiones, ambos se han dejado llevar por este gesto mientras recorren juntos algún espacio o durante sus desplazamientos en actos institucionales.

Miradas cómplices

No siempre hacen falta palabras para demostrar la complicidad. Las miradas entre Letizia y Felipe son otro de los gestos que han captado en numerosas ocasiones las cámaras.

La reina Letizia y el rey Felipe VI | Gtres

Durante conversaciones, actos públicos o momentos más distendidos, los reyes intercambian miradas y gestos que dejan entrever esa complicidad que mantienen después de años compartiendo vida y responsabilidades.

Abrazos

Los abrazos también han protagonizado algunas de sus apariciones más cercanas. Aunque no son habituales, sobre todo en los actos oficiales, sí que hay alguna imagen en la que se abrazan en situaciones y planes más relajados.

La reina Letizia y el rey Felipe VI abrazados | Gtres

Un gesto sencillo que rompe por unos instantes con la habitual distancia de sus compromisos institucionales.

Cogidos del brazo

Caminar o posar cogidos del brazo es otra de las estampas habituales de los reyes. Letizia y Felipe suelen recurrir a este gesto cuando aparecen juntos, especialmente en llegadas, desplazamientos o actos en los que recorren algún espacio corto acompañados.

La reina Letizia y el rey Felipe VI cogidos del brazo | Gtres

Esta es, sin lugar a dudas, una forma discreta de mostrar cercanía sin perder la elegancia y la formalidad que requiere su papel.

Caricias

Entre los gestos más cariñosos también están las caricias. En diferentes ocasiones, las cámaras han captado a Felipe y Letizia dedicándose pequeños gestos de afecto, como una mano en la espalda o una caricia en la mejilla durante algún momento compartido.

La reina Letizia y el rey Felipe VI | Gtres

Son detalles breves que, precisamente por su espontaneidad, han terminado convirtiéndose en algunas de sus imágenes más tiernas, las favoritas de los fans de la realeza.

Besos en la mejilla

Siguiendo la línea de las caricias, los besos en la mejilla tampoco han faltado en todos estos años de matrimonio. Un gesto de cariño que han protagonizado en encuentros y despedidas y que deja ver una faceta más personal de la pareja.

La reina Letizia y el rey Felipe VI | Gtres

Aunque sus apariciones suelen estar marcadas por el protocolo, estos pequeños momentos permiten ver a los reyes en una actitud mucho más cercana.

Sonrisas

Y, por supuesto, están las sonrisas. Letizia y Felipe han compartido muchas a lo largo de los años, especialmente durante aquellos actos en los que se muestran más relajados. Una de las maneras de comunicarse entre ellos con la cual solamente ellos saben lo que se quieren decir.

La reina Letizia y el rey Felipe VI | Gtres

Sonrisas cruzadas, momentos de complicidad y gestos espontáneos que han quedado captados por las cámaras y que muestran la faceta más cercana de la pareja. En el día en que la reina Letizia cumple 54 años, estas imágenes recuerdan algunos de los momentos de cariño que han compartido públicamente durante sus más de dos décadas juntos.