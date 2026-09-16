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Trancas y Barrancas ponen a prueba Jose Coronado y Martiño Rivas con el divertido "Si te he visto, no me acuerdo"

Las hormigas han puesto a prueba la memoria de Jose Coronado y Martiño Rivas con un juego llamado "Si te he visto, no me acuerdo". ¿Cuántas preguntas serán capaces de responder correctamente?

Martiño Rivas y Jose Coronado en El Hormiguero

Trancas y Barrancas ponen a prueba Jose Coronado y Martiño Rivas con el divertido "Si te he visto, no me acuerdo"

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Borja Tamayo
Publicado:

Trancas y Barrancas han dado la bienvenida a dos de los mejores actores en activo en España. Y es que Jose Coronado y Martiño Rivas han visitado el plató de Pablo Motos para protagonizar una entrevista de lo más amena. Eso sí, la verdadera diversión ha llegado con el juego de las hormigas: "Si te he visto, no me acuerdo".

El mecanismo es bien sencillo, habiendo de dar respuestas correctas a preguntas basadas en imágenes míticas. ¿Serán capaces estos intérpretes de reconstruir verazmente todas las fotos?

La cantidad de ocupantes en el coche de JFK, el emoji del ladrón en WhatsApp, el número que llevaba Ferran al marcar el gol del mundial, el reloj de la Puerta del Sol, la casita de Bad Bunny… La lista de misterios ha sido tan amplia como variada. Todas parecen evidentes y fáciles de contestar; no obstante, a la hora de la verdad, ha habido más fallos de los esperados. Aunque Martiño bien ha sabido llevar la delantera durante toda la partida.

¿Quieres ver el juego completo para participar junto a Jose Coronado y Martiño Rivas? ¡Dale play al vídeo!

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