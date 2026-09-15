Ballesteros sobre el despliegue de militares en Ceuta: "No han querido nunca a las Fuerzas Armadas hasta que se encuentran con el agua al cuello"

Miguel Ángel Ballesteros, general de brigada retirado y exdirector de Seguridad Nacional, ha abordado la compleja situación que atraviesan Ceuta y Melilla, analizando el despliegue del Ejército en las calles y la respuesta gubernamental. En su intervención, Ballesteros ha reprochado a la clase política de no recurrir a los militares en Ceuta: "No han querido nunca a las Fuerzas Armadas hasta que se encuentran con el agua al cuello, como pasó el 11M", recuerda.

"En España nunca se ha querido utilizar a las Fuerzas Armadas en la calle". Ballesteros ha puesto el foco en la falta de costumbre del país a la hora de recurrir a los militares para tareas de orden y seguridad interior, trazando una comparación directa con el modelo de Francia.

"Los militares no son agentes de la autoridad, es un tema que podría evaluarse en un futuro, pero no hay tradición en España. En Francia es normal, cuando hay cualquier alarma, las Fuerzas Armadas salen a patrullar y la gente los puede ver en cualquier sitio. En España no hay tradición".

Sobre la defensa de Ceuta y Melilla

Al analizar los planes de contingencia militar, Ballesteros ha incidido en las complejidades geográficas y estratégicas de la protección de las dos ciudades autónomas si se plantea exclusivamente desde su propio perímetro interior. "Las Fuerzas Armadas tienen planes para defender Ceuta y Melilla, evidentemente las dos ciudades son difíciles de defender desde dentro.

Como opinión personal, Ballesteros ha apostillado que se defienden desde fuera: "Metiéndole un bocado al territorio marroquí, se pueden defender. Necesariamente tienes que entrar por territorio marroquí para defenderlas".

En este ámbito, ha destacado la maniobra que ejerce Rabat con los documentos de identidad de los ciudadanos: "Los marroquíes que viven en España, son españoles, pero Marruecos, cuando uno firma la nacionalidad española, si no hay convenio de doble nacionalidad, tiene que firmar un documento donde renuncia a la nacionalidad marroquí. Pero Marruecos no les quita el pasaporte, se lo renueva según si es necesario".

Tres fases en Ceuta

Ballesteros ha criticado la falta de determinación del Ejecutivo y ha desglosado el desarrollo de la crisis en tres momentos clave. "La primera fase es Marruecos, hace dejación de sus funciones en su lado de la frontera durante 10 horas. Ahí Marruecos hace dejación de sus funciones".

"La segunda es un problema de invasión y ahí el Gobierno lo hizo bien y Marruecos ayuda a que retorne la mayoría".

"La tercera etapa son los que se quedan, el Gobierno se ha equivocado, no es un problema de inmigración, es de Seguridad Nacional, coartando la libertad de los ceutíes. Caso descrito en la Ley Orgánica 4/1981: dicen que cuando se vean afectados los derechos fundamentales de una parte de la población, se puede decretar el estado de excepción".

Ante la magnitud de lo que define como una crisis de Estado, el general concluye señalando la urgencia de articular una respuesta unánime: "Hay que hacerlo entre PP y PSOE, es una crisis que requiere un pacto de Estado".

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