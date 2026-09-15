Mika calienta motores antes del estreno de La Voz este viernes: “Es una energía diferente”

La Voz estrena nueva temporada este viernes en Antena 3 y Mika está preparado para volver a ocupar su sillón.

Tras su experiencia del año pasado, el coach internacional regresa dispuesto a luchar por las mejores voces y enfrentarse a una competencia que este año llega pisando fuerte: “Me asusté un poco con el español y no quiero repetir cosas que ya he dicho”, bromea Mika al recordar su primera experiencia.

Mika, sorprendido por el talento musical en España

Ahora afronta su segunda edición con más confianza y dos nuevos compañeros: Lola Índigo y Melendi. “Con la nueva presencia de Lola y Melendi, La Voz está ganando muchas cosas”, asegura.

Mika conoció a Lola y Melendi gracias a La Voz y asegura que su llegada ha cambiado la dinámica entre los coaches: “Es una energía diferente”.

Después de una edición, el artista también tiene claro qué es lo que más le ha sorprendido del talento de nuestro país: “Siento un orgullo de la enorme gama de estilos musicales que hay aquí”. Una diversidad que también encuentra en los diferentes acentos que pasan por el escenario.

Pero si hay algo que ha llamado especialmente la atención de Mika es la conexión de Melendi con los talents. El coach reconoce que tendrá que luchar para competir contra él: “Necesito pelear mucho para justificar mi interés”.

Y Melendi no será el único. Mika también ve en Pablo López y Lola Índigo dos grandes competidores, pero tiene claro que no piensa bajar la guardia para conseguir las voces que quiere en su equipo.

La batalla entre los coaches está a punto de comenzar. ¡No te pierdas el estreno de La Voz este viernes en Antena 3!