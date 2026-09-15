Andrés se enfrenta a Damián tras descubrir que pidió el ascenso de Valentina… ¡le acusa de volver a meterse en su vida como hizo con María!

Valentina le ha contado a Andrés que Marta le ha propuesto ser la nueva secretaria de Pablo Salazar.

El joven empieza a atar cabos y se da cuenta de que su padre lo ha hecho por el que dirán: “¿Una secretaria de dirección suena mejor que una simple dependienta, ¿no?”.

El patriarca de los De la Reina se queda muy pensativo y le responde que es un puesto mejor valorado y mejor remunerado, pero Andrés sabe que lo ha hecho por su futura boda con la joven.

“Ha movido los hilos a mis espaladas”, le dice la joven quejándose que ha vuelto a meterse en su vida como hizo con María.

Damián le vuelve a pedir perdón y le asegura que si Valentina encuentra buen trabajo es algo positivo para los dos.