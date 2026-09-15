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Capítulo 648

Andrés se enfrenta a Damián tras descubrir que pidió el ascenso de Valentina… ¡le acusa de volver a meterse en su vida como hizo con María!

El empresario se enfada con su padre acusándole de estar manejando los hilos como hizo con la que fue su mujer.

Andrés se enfrenta a Damián tras descubrir que pidió el ascenso de Valentina… ¡le acusa de volver a meterse en su vida como hizo con María!

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Julia Zapata López
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Valentina le ha contado a Andrés que Marta le ha propuesto ser la nueva secretaria de Pablo Salazar.

El joven empieza a atar cabos y se da cuenta de que su padre lo ha hecho por el que dirán: “¿Una secretaria de dirección suena mejor que una simple dependienta, ¿no?”.

El patriarca de los De la Reina se queda muy pensativo y le responde que es un puesto mejor valorado y mejor remunerado, pero Andrés sabe que lo ha hecho por su futura boda con la joven.

“Ha movido los hilos a mis espaladas”, le dice la joven quejándose que ha vuelto a meterse en su vida como hizo con María.

Damián le vuelve a pedir perdón y le asegura que si Valentina encuentra buen trabajo es algo positivo para los dos.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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