Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Traslado inminente y polémico de parte de los migrantes de la playa del Trampolín al puerto

En el muelle de Poniente de Ceuta las carpas ya están preparadas para albergar de forma temporal a más de mil personas. El objetivo es que la playa del Trampolín recupere su estética realojando a los miles de migrantes que acampan allí desde la avalancha del pasado 30 de julio. Sin embargo, esas plazas no van a ser suficientes para dar cabida a todos.

La ubicación en el puerto no gusta a una parte de los vecinos y tampoco al gobierno de Ceuta,ni al Sindicato Unificado de Policía. Se pide en la Audiencia Nacional que se paralice alegando que este nueva instalación temporal se ubica cerca de unos depósitos de combustible y que es el lugar del que salen y entran los barcos de mercancías en los que ya han intentado colarse alguno de los migrantes.

Este traslado se produciría después del que tuvo lugar este fin de semana en el que 864 personas han sido trasladadas de las inmediaciones del embolsamiento en Loma Colmenar al campamento levantado en el barrio de Los Rosales.

En cuanto a las cifras todavía sigue sin saberse cuántas personas, de las que entraron de forma irregular este verano, quedan en la ciudad autónoma. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ángel Víctor Torres, reconocía la dificultad de dar una cifra exacta. "Es difícil responder como también lo es saber cuántos mayores", ha dicho.

En el terreno político, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizarán un nuevo cara a cara en el Congreso marcado por la evolución de la situación en Ceuta y las críticas de varios ministros a determinadas decisiones judiciales. Desde su enfrentamiento dialéctico de la pasada semana en el hemiciclo, han proseguido los reproches de Feijóo y de otros dirigentes populares a la gestión del Gobierno en Ceuta, y las acusaciones del Ejecutivo al PP por no ayudar y buscar solo un rédito político.

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