Crisis migratoria Ceuta
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Traslado inminente y polémico de parte de los migrantes de la playa del Trampolín al puerto
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En el muelle de Poniente de Ceuta las carpas ya están preparadas para albergar de forma temporal a más de mil personas. El objetivo es que la playa del Trampolín recupere su estética realojando a los miles de migrantes que acampan allí desde la avalancha del pasado 30 de julio. Sin embargo, esas plazas no van a ser suficientes para dar cabida a todos.
La ubicación en el puerto no gusta a una parte de los vecinos y tampoco al gobierno de Ceuta,ni al Sindicato Unificado de Policía. Se pide en la Audiencia Nacional que se paralice alegando que este nueva instalación temporal se ubica cerca de unos depósitos de combustible y que es el lugar del que salen y entran los barcos de mercancías en los que ya han intentado colarse alguno de los migrantes.
Este traslado se produciría después del que tuvo lugar este fin de semana en el que 864 personas han sido trasladadas de las inmediaciones del embolsamiento en Loma Colmenar al campamento levantado en el barrio de Los Rosales.
En cuanto a las cifras todavía sigue sin saberse cuántas personas, de las que entraron de forma irregular este verano, quedan en la ciudad autónoma. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ángel Víctor Torres, reconocía la dificultad de dar una cifra exacta. "Es difícil responder como también lo es saber cuántos mayores", ha dicho.
En el terreno político, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizarán un nuevo cara a cara en el Congreso marcado por la evolución de la situación en Ceuta y las críticas de varios ministros a determinadas decisiones judiciales. Desde su enfrentamiento dialéctico de la pasada semana en el hemiciclo, han proseguido los reproches de Feijóo y de otros dirigentes populares a la gestión del Gobierno en Ceuta, y las acusaciones del Ejecutivo al PP por no ayudar y buscar solo un rédito político.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | El PP pide reprobar a Marlaska por su gestión
El Partido Popular llevará al Pleno del Congreso una nueva propuesta para reprobar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su gestión de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.
Los populares cuestionan la gestión de las fronteras, el apoyo a Ceuta y las declaraciones del ministro sobre los avisos previos a la crisis. Además, la moción pide al presidente del Gobierno que proceda al cese de Marlaska, quien ya acumula varias reprobaciones en el Congreso y el Senado.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Mónica García asegura que los refuerzos médicos han evitado suspender consultas
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que los refuerzos médicos enviados a Ceuta han permitido mantener todas las consultas de la población ceutí.
En declaraciones al programa Hora 25 de la Cadena SER, se refirió a la huelga convocada por el Sindicato Médico de Ceuta para el próximo 24 de septiembre.
El sindicato reclama descansos, medidas organizativas y soluciones estructurales ante la presión asistencial que, según denuncian, soportan los profesionales sanitarios en la ciudad desde el pasado mes de julio.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Robles dispuesta a ir a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que está dispuesta a acudir a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso acompañada por la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). "Mire, por lo que a mí respecta, y por parte de la directora del CNI (Casteleiro), vamos en cualquier momento a la Comisión". La titular de la cartera de Defensa ha recordado que su departamento atiende la llamada anual de la Comisión para abordar los gastos reservados y ha afirmado que "le gustaría que se cumpliera la ley" e "ir cada seis meses".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Las dos preguntas que formula Marruecos
En la misiva con fecha del 14 de septiembre, Rabat expone su posición de cara a la resolución sobre Ceuta que se votará el jueves, asegurando que se han comprometido a readmitir ""a todas las personas afectadas, incluidos nacionales marroquíes, menores no acompañados y nacionales de terceros países". Defiende Marruecos que sus autoridades trabajan para esclarecer "las causas y los actores" detrás de lo ocurrido. Además, formula dos preguntas: "qué interés" tendría Marruecos en "generar una crisis mayor con España y con la Unión Europea" y se cuestiona también si "¿habría Marruecos provocado deliberadamente una crisis migratoria el día de la celebración nacional del Reino, la Fiesta del Trono, una fecha de gran carga simbólica en la que Marruecos celebra los logros del Reino?".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marruecos envía una carta a algunos eurodiputados
Este martes el Parlamento Europeo abordó en Estrasburgo la entrada masiva de migrantes a Ceuta los pasados 30-31 de julio. Y justo un día antes, eurodiputados de PSOE, PNV y ERC recibieron un correo remitido por la representación diplomática marroquí. No llegó esa comunicación, sin embargo, a las delegaciones de PP, Vox, Sumar, Compromís, Podemos o BNG.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Más preguntas al Gobierno sobre Ceuta
Otros diputados también preguntarán por Ceuta a otros miembros del gobierno. Miguel Tellado, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instándole a decir si cree que la ciudad ha vuelto a la normalidad; o la de la portavoz de Vox, Pepa Millán, al ministro de Justicia, Félix Bolaños, para que explique sus planes al respecto. Entre otros puntos de la sesión, el Congreso votará el real decreto con las ayudas a Ceuta, y otro que regula la actividad de los grupos de interés (la ley de 'lobbies') cuya aprobación reconoce difícil el PSOE debido a la falta de apoyos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo : Nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo
En el terreno político este miércoles arrancará con un nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo por la evolución de la situación en Ceuta y las críticas de varios ministros a determinadas decisiones judiciales. Feijóo, ha registrado una pregunta genérica en la que plantea al presidente si cree que se ha degradado la imagen de España. Sánchez tendrá que contestar también a una de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, también con un planteamiento muy abierto al instarle a dar su opinión "sobre la situación actual". La tercera pregunta a Sánchez será de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien le pedirá aclarar si está dispuesto a tomar las decisiones necesarias para ampliar los derechos laborales y sociales en lo que resta de legislatura.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Imagen polémica
Los futbolistas de Elche y Real Madrid saltaron al césped del Martínez Valero mostrando camisetas en apoyo a Ceuta y con el mensaje 'Todos somos caballas'. Pero lo que en principio era un gesto de apoyo al pueblo ceutí se convirtió en una gran polémica por la decisión de Vinícius, Mbapppé y Konaté de salir al terreno de juego con la camiseta subida por la mitad, lo que impedía leer el mensaje.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Sigue sin saberse cuántos migrantes siguen en Ceuta
En cuanto a las cifras todavía sigue sin saberse cuántas personas, de las que entraron de forma irregular este verano, quedan en la ciudad autónoma. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ángel Víctor Torres, reconocía la dificultad de dar una cifra exacta. "Es difícil responder como también lo es saber cuántos mayores", ha dicho.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Todo listo para el traslado de una parte de los migrantes de la playa del Trampolín
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria de Ceuta. En las próximas horas podría producirse el traslado de unas mil personas a las carpas levantadas en el muelle de Poniente. Un traslado polémico, ya que la nueva ubicación no gusta a una parte de los vecinos ni tampoco al gobierno de Ceuta. Aseguran que se trata de un sitio estratégico y que es peligroso porque se ubica cerca de unos depósitos de combustible y porque de allí salen barcos de mercancías en los que algunos de los migrantes ya han tratado de colarse.
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