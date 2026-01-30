Antena3
¡Toni lo clava a la primera con la letra oculta y 600 euros!: "No suele ser lo habitual"

¡Qué suerte ha tenido Toni en el Panel de la Letra Oculta! Ha sido llegar y topar de lleno con lo mejor que le podía pasar.

Probablemente cualquier concursante de La ruleta de la suerte sueñe con algo como lo que le ha ocurrido a Toni.

Llega el momento de jugar el Panel de la Letra Oculta y le toca el turno a Toni que, nada más tirar, ha conseguido 600 euros al estar repetida la L.

Pero lo mejor de todo es que se trata de la letra oculta: "No suele ser lo habitual", confirma Jorge Fernández sorprendido al ver que Toni consigue el supercomodín con la primera letra destapada en el panel.

