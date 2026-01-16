¿Quién reconoce haber practicado sexo en las alturas en Más Espejo Público?: "El cerebro necesita acción y novedad"

En Espejo Público la mayoría coincidían en que las reducidas dimensiones de los servicios de los aviones comerciales no favorecen las prácticas sexuales durante un viaje. Otro inconveniente, o no, serían las temidas turbulencias. Lo higiénico del asunto es lo que más en duda queda, por las condiciones en que puede estar un lavabo que en definitiva es de uso público.

Algunos azafatos y azafatas reconocen hacer la vista gorda para evitar mayores incidentes con el pasaje y es que la conexión Wi-Fi a bordo y las plataformas destinadas a encontrar pareja, formal o eventual, se han alineado para originar un aumento de encuentros sexuales entre viajeros, que no siempre se conocen de antemano. Incluso hay quien aprovecha para crear contenido para adultos con temática o escenario aeronáuticos.

En Más Espejo, Miquel Valls proponía una consulta anónima, preguntando a los presentes si serían integrantes de ese 'Mile High Club' en el que a título más bien honorífico entran quienes cumplen con el único requisito de haber tenido sexo en pleno trayecto aéreo. Entre los cinco votos, uno era en blanco, que dejaba libre el vuelo de la imaginación, y... ¡Un sí!

"Morbo, todo el del mundo"

Felisuco daba un detalle de la situación de los servicios de los aviones que hacía sospechar a sus compañeros, pero se negaba a decir una palabra más. Isabel Rábago por su parte se descartaría como candidata al hacer alusión a la dudosa limpieza del lugar que más se prestaría como escenario: "No lo veo un lugar muy adecuado como para..., pero morbo, todo el del mundo". Y el periodista Sergio Pérez, que no había participado en la encuesta, confesaba que algo había tenido, pero igual no suficiente como para formar parte del 'selecto' Club: "Yo empecé pero no acabé".

"De edredoning yo sé algún caso"

La periodista y presentadora, Susanna Griso, desvelaba que sí conocía a alguien que ha aprovechado la limitada intimidad que proporciona la mantita de cortesía para aliviar algún calentón a miles de metros del suelo. El popularmente conocido como edredoning.

"Nos gusta venir bien copulados a trabajar", sentenciaba el periodista Adrián Pérez, antes de seguir indagando por los pasillos de Atresmedia.

