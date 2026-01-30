Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Audiencias enero

El Desafío, programa líder y lo más visto de la noche del viernes

El Desafío ha comenzado su sexta temporada con un 15,8% de cuota de pantalla y 1.455.000 espectadores únicos.

Estos son los ocho magníficos que llegan a la sexta temporada de El Desafío

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

El Desafío ha estrenado su sexta temporada como programa líder con un 15,8% de cuota de pantalla y 1.455.000 espectadores únicos.

El programa presentado por Roberto Leal lo hace de nuevo como lo más visto de la noche del viernes, superando a sus principales perseguidores por +5,3 y +8,9 puntos y alcanzando 3,9 millones de espectadores únicos

Antena 3 arranca 2026 imparable. Inaugura el año como terminó el anterior, siendo la TV líder durante 18 meses ininterrumpidos y superando los cuatro años a la cabeza. Con un 12,9% de cuota, mejora respecto a enero del pasado año y se sitúa de nuevo por delante de todos sus competidores, logrando la mayor ventaja en 30 años en un mes de enero sobre su competidor privado (+4,4 puntos), desde 1996.

De esta forma, mantiene su hegemonía absoluta en entretenimiento, de nuevo con los programas más vistos de la TV con El Hormiguero, Pasapalabra y La ruleta de la suerte en el top 3 y siendo líderes absolutos. Las apuestas estelares de Prime Time, El Desafío, La ruleta de la suerte noche y Atrapa un millón mantienen el liderazgo este mes en las noches de viernes y sábados.

La confesión de María José Campanario tras pasar por la apnea: “He salido mareada”

La confesión de María José Campanario tras pasar por la apnea: “He salido mareada”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Sexpejo Público

¿Tienen los hombres más deseo sexual que las mujeres? Nuestra sexóloga nos lo cuenta

Urdangarin, a Évole.

"A Urdangarin y la infanta Cristina les obligó a separarse el rey Felipe VI en una llamada de teléfono": Jordi Évole revela detalles sorprendentes de la Familia Real

Dani García

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, conocemos a Dani García más allá del chef

Gloria Serra
15 años de investigaciones

Gloria Serra inquieta con su voz a todo el plató: "¡Qué miedo me da!"

¡Jorge Fernández, muy sorprendido después de que un concursante lo llame “viejo”!
AUDIENCIAS ENERO

La ruleta de la suerte alcanza 69 meses consecutivos de liderazgo como el programa con mayor cuota de toda la TV

Estos son los ocho magníficos que llegan a la sexta temporada de El Desafío
Audiencias enero

El Desafío, programa líder y lo más visto de la noche del viernes

El Desafío ha comenzado su sexta temporada con un 15,8% de cuota de pantalla y 1.455.000 espectadores únicos.

¡Toni lo clava a la primera con la letra oculta y 600 euros!: "No suele ser lo habitual"
Mejores momentos | 30 de enero

¡Toni lo clava a la primera con la letra oculta y 600 euros!: "No suele ser lo habitual"

¡Qué suerte ha tenido Toni en el Panel de la Letra Oculta! Ha sido llegar y topar de lleno con lo mejor que le podía pasar.

Y ahora Sonsoles, magacín más visto de las cadenas privadas en el mes de enero

Y ahora Sonsoles, magacín más visto de las cadenas privadas en el mes de enero

Regresa Atrapa un millón este sábado con Manel Fuentes: "Más emoción es imposible"

Atrapa un millón estrena nueva temporada líder y como lo más visto de la noche del sábado en enero

Karlos Arguiñano: aporta un sabor suave y cremoso a tus recetas con la salsa fácil y rápida de avellanas

Cocina abierta de Karlos Arguiñano sigue imbatible y lidera por 46º mes consecutivo

Publicidad