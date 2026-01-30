El Desafío, programa líder y lo más visto de la noche del viernes

El Desafío ha estrenado su sexta temporada como programa líder con un 15,8% de cuota de pantalla y 1.455.000 espectadores únicos.

El programa presentado por Roberto Leal lo hace de nuevo como lo más visto de la noche del viernes, superando a sus principales perseguidores por +5,3 y +8,9 puntos y alcanzando 3,9 millones de espectadores únicos

Antena 3 arranca 2026 imparable. Inaugura el año como terminó el anterior, siendo la TV líder durante 18 meses ininterrumpidos y superando los cuatro años a la cabeza. Con un 12,9% de cuota, mejora respecto a enero del pasado año y se sitúa de nuevo por delante de todos sus competidores, logrando la mayor ventaja en 30 años en un mes de enero sobre su competidor privado (+4,4 puntos), desde 1996.

De esta forma, mantiene su hegemonía absoluta en entretenimiento, de nuevo con los programas más vistos de la TV con El Hormiguero, Pasapalabra y La ruleta de la suerte en el top 3 y siendo líderes absolutos. Las apuestas estelares de Prime Time, El Desafío, La ruleta de la suerte noche y Atrapa un millón mantienen el liderazgo este mes en las noches de viernes y sábados.