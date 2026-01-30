Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Fidel, tras el emotivo discurso que dio su hermana en el funeral de Adamuz: "Vamos a buscar la verdad"

Liliana fue quien puso palabras al dolor de Adamuz, pero su hermano Fidel la acompañó. Ambos perdieron a su madre en el accidente y hoy nos cuenta cómo vivieron aquel homenaje.

Fidel

Publicidad

Ayer se celebraba en Huelva el funeral en honor a las víctimas del accidente de tren de Adamuz, que se cobró 45 vidas. Una ceremonia al que acudieron las familias de las víctimas, algunos supervivientes y autoridades como los reyes de España.

Liliana, que perdió a su madre Nati en el accidente, fue la encargada de decir unas palabras en la misa. Un discurso en el que no faltaron los agradecimientos y los recuerdos, que arañaron el corazón de toda España.

Fidel, el hermano de Liliana, estuvo a su lado acompañándola. "Ayer nuestra alma salió reconfortada", nos cuenta Fidel, "salimos con el alma llena y repleta de amor". Aunque fue un momento de dolor, el cariño de la gente les ayudó a salir adelante y pudieron transmitir un mensaje de paz y de serenidad con el que el corazón les sanó un poco más.

Hoy, Fidel asegura que por fin pueden empezar su duelo en paz, aunque exigirán responsabilidades. "Vamos a buscar la verdad", advierte Fidel. ¡Dale al play para escuchar sus palabras!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Palmira

Palmira, atrapada en la Isla de Ons (Galicia) a los 78 años: "Estamos incomunicados por el mal tiempo"

Fidel

Fidel, tras el emotivo discurso que dio su hermana en el funeral de Adamuz: "Vamos a buscar la verdad"

Sexpejo Público

¿Tienen los hombres más deseo sexual que las mujeres? Nuestra sexóloga nos lo cuenta

Urdangarin, a Évole.
Datos de Jordi Évole

"A Urdangarin y la infanta Cristina les obligó a separarse el rey Felipe VI en una llamada de teléfono": Jordi Évole revela detalles sorprendentes de la Familia Real

Dani García
A partir de las 17:00h

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, conocemos a Dani García más allá del chef

Gloria Serra
15 años de investigaciones

Gloria Serra inquieta con su voz a todo el plató: "¡Qué miedo me da!"

La periodista y presentadora de Equipo de Investigación celebra 15 años de programa. Gloria Serra ha hecho repaso en Espejo Público y ha anunciado nuevos reportajes, con los que tomar el pulso a la sociedad.

¡Jorge Fernández, muy sorprendido después de que un concursante lo llame “viejo”!
AUDIENCIAS ENERO

La ruleta de la suerte alcanza 69 meses consecutivos de liderazgo como el programa con mayor cuota de toda la TV

La ruleta de la suerte (21,3% y 1.623.000) alcanza 69 meses consecutivos de liderazgo como el programa con mayor cuota de toda la TV, logrando la mejor ventaja histórica con su competidor directo en un mes de enero, +13,2 puntos.

Estos son los ocho magníficos que llegan a la sexta temporada de El Desafío

El Desafío, programa líder y lo más visto de la noche del viernes

¡Toni lo clava a la primera con la letra oculta y 600 euros!: "No suele ser lo habitual"

¡Toni lo clava a la primera con la letra oculta y 600 euros!: "No suele ser lo habitual"

Y ahora Sonsoles, magacín más visto de las cadenas privadas en el mes de enero

Y ahora Sonsoles, magacín más visto de las cadenas privadas en el mes de enero

Publicidad