Fidel, tras el emotivo discurso que dio su hermana en el funeral de Adamuz: "Vamos a buscar la verdad"

Ayer se celebraba en Huelva el funeral en honor a las víctimas del accidente de tren de Adamuz, que se cobró 45 vidas. Una ceremonia al que acudieron las familias de las víctimas, algunos supervivientes y autoridades como los reyes de España.

Liliana, que perdió a su madre Nati en el accidente, fue la encargada de decir unas palabras en la misa. Un discurso en el que no faltaron los agradecimientos y los recuerdos, que arañaron el corazón de toda España.

Fidel, el hermano de Liliana, estuvo a su lado acompañándola. "Ayer nuestra alma salió reconfortada", nos cuenta Fidel, "salimos con el alma llena y repleta de amor". Aunque fue un momento de dolor, el cariño de la gente les ayudó a salir adelante y pudieron transmitir un mensaje de paz y de serenidad con el que el corazón les sanó un poco más.

Hoy, Fidel asegura que por fin pueden empezar su duelo en paz, aunque exigirán responsabilidades. "Vamos a buscar la verdad", advierte Fidel. ¡Dale al play para escuchar sus palabras!