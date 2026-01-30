Palmira, atrapada en la Isla de Ons (Galicia) a los 78 años: "Estamos incomunicados por el mal tiempo"

El fuerte temporal que azota buena parte del país mantiene activas múltiples alertas y ha provocado importantes incidencias, con carreteras cortadas, zonas anegadas y numerosas viviendas afectadas.

Andalucía y Galicia se encuentran entre las comunidades más golpeadas, con crecidas de ríos, desalojos preventivos y un amplio despliegue de los servicios de emergencia ante una situación que podría agravarse en las próximas horas.

Palmira es una mujer de 78 años que vive en la Isla de Ons (Galicia). Allí, algunos vecinos llevan desde el día 23 sin luz y están incomunicados por el temporal.

"Con este temporal, no hay barco que se asome aquí", nos cuenta Palmira, "tenemos que esperar a que pase y no podemos movernos". ¿Cuándo dará tregua el temporal? ¡No te pierdas el testimonio de Palmira en el vídeo de arriba!