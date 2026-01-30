Antena3
Palmira, atrapada en la Isla de Ons (Galicia) a los 78 años: "Estamos incomunicados por el mal tiempo"

Trece comunidades están en alerta por fuertes vientos y lluvias. El temporal ha azotado con fuerza especialmente zonas de Galicia, como la isla donde vive Palmira, que lleva desde el día 23 sin luz.

Palmira

El fuerte temporal que azota buena parte del país mantiene activas múltiples alertas y ha provocado importantes incidencias, con carreteras cortadas, zonas anegadas y numerosas viviendas afectadas.

Andalucía y Galicia se encuentran entre las comunidades más golpeadas, con crecidas de ríos, desalojos preventivos y un amplio despliegue de los servicios de emergencia ante una situación que podría agravarse en las próximas horas.

Palmira es una mujer de 78 años que vive en la Isla de Ons (Galicia). Allí, algunos vecinos llevan desde el día 23 sin luz y están incomunicados por el temporal.

"Con este temporal, no hay barco que se asome aquí", nos cuenta Palmira, "tenemos que esperar a que pase y no podemos movernos". ¿Cuándo dará tregua el temporal? ¡No te pierdas el testimonio de Palmira en el vídeo de arriba!

La periodista y presentadora de Equipo de Investigación celebra 15 años de programa. Gloria Serra ha hecho repaso en Espejo Público y ha anunciado nuevos reportajes, con los que tomar el pulso a la sociedad.

AUDIENCIAS ENERO

La ruleta de la suerte alcanza 69 meses consecutivos de liderazgo como el programa con mayor cuota de toda la TV

La ruleta de la suerte (21,3% y 1.623.000) alcanza 69 meses consecutivos de liderazgo como el programa con mayor cuota de toda la TV, logrando la mejor ventaja histórica con su competidor directo en un mes de enero, +13,2 puntos.

¡Toni lo clava a la primera con la letra oculta y 600 euros!: "No suele ser lo habitual"

Y ahora Sonsoles, magacín más visto de las cadenas privadas en el mes de enero

